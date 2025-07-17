طهران تقر للمرة الأولى بـ إخفاقات أمنية في الحرب وتقييم أميركي جديد موقع نووي واحد دمر إلى حد كبير

طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمرة الأولى بمعالجة «الإخفاقات الأمنية» التي حدثت خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما خلا شهر يونيو الماضي.وقال بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس إنه «يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب».وفي سياق ذي صلة، خلص تقييم أميركي جديد إلى أن الضربات، التي شنتها واشنطن على 3 منشآت نووية إيرانية، دمرت موقعا واحدا فقط «إلى حد كبير».وكشفت شبكة «إن. بي. سي نيوز» الإخبارية الأميركية، عن أن التقييم الجديد جزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييم وضع البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات الأخيرة، مشيرة إلى أن مشرعين أميركيين ومسؤولين في وزارة الدفاع «الپنتاغون» ودول حليفة- لم تحددها- اطلعوا على تفاصيل التقييم خلال الأيام الماضية.ووجد التقييم أن أحد المواقع النووية الثلاثة التي استهدفت في يونيو الماضي، ضمن عملية أطلقتها عليها واشنطن اسم (مطرقة منتصف الليل)، قد «دمر إلى حد كبير»، لكن الموقعين الآخرين لم يتعرضا لأضرار جسيمة، بحسب ما أفاد به 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على التفاصيل لـ «إن. بي. سي نيوز».وأوضحوا أن «أحد المواقع دمر بشكل كبير مما أدى إلى تعطيل العمل فيه، أما الموقعان الآخران فلم يتعرضا لأضرار جسيمة، وتستطيع إيران أن تستأنف فيهما التخصيب خلال الأشهر المقبلة إذا رغبت في ذلك».كما أوردت «إن. بي. سي نيوز» أن القيادة المركزية الأميركية كانت تخطط لشن هجمات واسعة داخل إيران، وكانت ستشمل ضرب 3 مواقع إضافية، ضمن عملية كانت ستمتد لعدة أسابيع بدلا من ليلة واحدة، بحسب مسؤول أميركي حالي ومسؤولين سابقين.وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن «الرئيس ترامب اطلع على تلك الخطة لكنه رفضها، لأنها تتعارض مع توجيهاته في السياسة الخارجية الهادفة إلى إخراج الولايات المتحدة من النزاعات الخارجية، وليس التورط فيها أكثر، إضافة إلى الخشية من عدد الضحايا التي ستخلفها العملية لكلا الطرفين».وقال أحد المصادر المطلعة على تلك الخطة: «كنا مستعدين للذهاب إلى أقصى الحدود في خياراتنا، لكن الرئيس ترامب لم يرد ذلك».وبحسب ما ذكرت مصادر لـ «إن بي سي نيوز»، فقد ناقشت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية إمكانية تنفيذ ضربات إضافية على المنشأتين الأقل تضررا إذا لم توافق إيران قريبا على استئناف المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن الاتفاق النووي، أو إذا ظهرت مؤشرات على أن طهران تحاول إعادة بناء تلك المنشآت.ويعيد هذا التقييم رسم صورة الأضرار التي سببتها الضربات الأميركية على منشآت التخصيب الإيرانية، ويندرج ضمن عملية جمع معلومات استخباراتية قد تستمر لأشهر وفقا للإدارة الأميركية.

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