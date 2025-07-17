الجيش الفرنسي يغادر السنغال وينهي وجوده الدائم في غرب أفريقيا

سلمت فرنسا رسميا أمس آخر قواعدها العسكرية في السنغال خلال مراسم تاريخية في دكار مثلت نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي بوسط أفريقيا وغربها.وجاء هذا الانسحاب الفرنسي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، فيما تواجه منطقة الساحل هجمات مسلحة متزايدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.وتمت مراسم التسليم في داكار بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي والجنرال باسكال ياني، رئيس قيادة الجيش الفرنسي في افريقيا.وجرت المراسم في «معسكر غاي» الواقع بمنطقة أواكام في دكار، والذي يضم مركز قيادة هيئة الأركان المشتركة ووحدة التعاون الإقليمي.وبدأ الانسحاب من السنغال مارس الماضي، حيث أعاد الجيش الفرنسي العديد من المنشآت للسنغال.ويمثل ذلك النهاية الرسمية لوجود «العناصر الفرنسيين في السنغال» الذين بلغ عددهم 350 جنديا كانت مهمتهم الرئيسية إجراء نشاطات شراكة عسكرية عملياتية مع القوات السنغالية.ويعود الوجود الفرنسي الدائم في السنغال إلى 1960، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها.ومنذ 2022 أنهى الجيش الفرنسي وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون، حيث أصبحت القاعدة الفرنسية بمنزلة «معسكر مشترك» غابوني-فرنسي يركز على التدريب.والآن ستكون جيبوتي، الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الافريقي، الموطن الافريقي الوحيد لقاعدة عسكرية فرنسية دائمة.وتعتزم باريس جعل قاعدتها في جيبوتي التي تضم حوالي 1500 جندي مقرا عسكريا لها في افريقيا.وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فايين قد اعلن في نوفمبر 2024 أن الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي على الأراضي الوطنية سينتهي بحلول 2025.

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