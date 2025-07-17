نائب وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع اللجنة الكويتية - العراقية لاستكمال ترسيم الحدود

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نائب وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع اللجنة الكويتية - العراقية لاستكمال ترسيم الحدود
(MENAFN- Al-Anbaa)
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وفد الكويت المشارك في الاجتماع العاشر للجنة الفنيــــة والقانونية الكويتية - العراقية المشتركـــة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعــــد العلامة 162، والذي عُقــــد أمـــس الخميس في الكويت.
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وفد الكويت المشارك في الاجتماع العاشر للجنة الفنيــــة والقانونية الكويتية - العراقية المشتركـــة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعــــد العلامة 162، والذي عُقــــد أمـــس الخميس في الكويت.
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