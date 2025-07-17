نائب وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع اللجنة الكويتية - العراقية لاستكمال ترسيم الحدود

ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وفد الكويت المشارك في الاجتماع العاشر للجنة الفنيــــة والقانونية الكويتية - العراقية المشتركـــة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعــــد العلامة 162، والذي عُقــــد أمـــس الخميس في الكويت.

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