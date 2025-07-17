"الهلال الأحمر" بحثت مع "الصحة الفلسطينية" تنسيق الجهود الإنسانية ودعم المنظومة الصحية في غزة

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"الهلال الأحمر" بحثت مع "الصحة الفلسطينية" تنسيق الجهود الإنسانية ودعم المنظومة الصحية في غزة
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحثت جمعية الهلال الأحمر مع وزارة الصحة الفلسطينية سبل تنسيق الجهود الإنسانية ودعم المنظومة الصحية في القطاع الذي يواجه تدهورا كارثيا في الوضع الإنساني.
وقال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر فهد المنديل في تصريح صحافي إن الجمعية عقدت اجتماعا مرئيا مع وفد من وزارة الصحة الفلسطينية برئاسة مدير التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة، حيث أكدت التضامن مع الأشقاء في القطاع واستعدادها للاستجابة الفورية وتقديم الدعم الطبي العاجل لهم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في الكويت.
وأضاف المنديل أن الاجتماع شهد طرح استفسارات حول أولويات الاحتياجات وآليات إدخال المساعدات.
بحثت جمعية الهلال الأحمر مع وزارة الصحة الفلسطينية سبل تنسيق الجهود الإنسانية ودعم المنظومة الصحية في القطاع الذي يواجه تدهورا كارثيا في الوضع الإنساني.
وقال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر فهد المنديل في تصريح صحافي إن الجمعية عقدت اجتماعا مرئيا مع وفد من وزارة الصحة الفلسطينية برئاسة مدير التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة، حيث أكدت التضامن مع الأشقاء في القطاع واستعدادها للاستجابة الفورية وتقديم الدعم الطبي العاجل لهم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في الكويت.
وأضاف المنديل أن الاجتماع شهد طرح استفسارات حول أولويات الاحتياجات وآليات إدخال المساعدات.
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