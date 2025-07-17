"الهلال الأحمر" بحثت مع "الصحة الفلسطينية" تنسيق الجهود الإنسانية ودعم المنظومة الصحية في غزة

بحثت جمعية الهلال الأحمر مع وزارة الصحة الفلسطينية سبل تنسيق الجهود الإنسانية ودعم المنظومة الصحية في القطاع الذي يواجه تدهورا كارثيا في الوضع الإنساني.وقال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر فهد المنديل في تصريح صحافي إن الجمعية عقدت اجتماعا مرئيا مع وفد من وزارة الصحة الفلسطينية برئاسة مدير التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة، حيث أكدت التضامن مع الأشقاء في القطاع واستعدادها للاستجابة الفورية وتقديم الدعم الطبي العاجل لهم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في الكويت.وأضاف المنديل أن الاجتماع شهد طرح استفسارات حول أولويات الاحتياجات وآليات إدخال المساعدات.

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