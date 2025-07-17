وزيرة الشؤون تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعيـة وشـؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني والقاضي باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنص التالي: «استثناء مما ورد في هذه المادة يجــــوز في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 دينار لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء لتكييف الثلاجــــات، والإطفاء، والأرفف، وعربات التسوق، وربــط أنظمـــة المراقبة للجمعيات التعاونيـــة مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجـــراء تجزئــــة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال». ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به. من جهة اخرى، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة توزيع الدفعة الأولى من السماعات للمواطنين من ذوي الإعاقات السمعية بعد توقف استمر عدة سنوات، وذلك بهدف تسهيـــــــل حياتهـــم وتعزيــز قدرتهم على التواصل والاندمــــاج فــي المجتمـــع.وقالت الحويلة لـ «كونا» أمس إن السماعات تمثل أداة أساسية تمكن الأفراد من ممارسة حياتهم باستقلالية وتفاعل طبيعي مع البيئة المحيطة.وأضافت أن هذه الدفعة تمثل البداية، إذ ستليها دفعات أخرى لضمان تلبية جميع الطلبات مع منح الأولوية لمن تقدموا حسب الأسبقية الزمنية.وشددت على التزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتوفير مختلف الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة وغيرها الهادفة إلى دعم دمج وتمكين ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا.

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