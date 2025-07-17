وزيرة الشؤون تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني

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وزيرة الشؤون تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني
(MENAFN- Al-Anbaa)
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعيـة وشـؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني والقاضي باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنص التالي: «استثناء مما ورد في هذه المادة يجــــوز في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 دينار لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء لتكييف الثلاجــــات، والإطفاء، والأرفف، وعربات التسوق، وربــط أنظمـــة المراقبة للجمعيات التعاونيـــة مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجـــراء تجزئــــة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال». ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به. من جهة اخرى، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة توزيع الدفعة الأولى من السماعات للمواطنين من ذوي الإعاقات السمعية بعد توقف استمر عدة سنوات، وذلك بهدف تسهيـــــــل حياتهـــم وتعزيــز قدرتهم على التواصل والاندمــــاج فــي المجتمـــع.
وقالت الحويلة لـ «كونا» أمس إن السماعات تمثل أداة أساسية تمكن الأفراد من ممارسة حياتهم باستقلالية وتفاعل طبيعي مع البيئة المحيطة.
وأضافت أن هذه الدفعة تمثل البداية، إذ ستليها دفعات أخرى لضمان تلبية جميع الطلبات مع منح الأولوية لمن تقدموا حسب الأسبقية الزمنية.
وشددت على التزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتوفير مختلف الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة وغيرها الهادفة إلى دعم دمج وتمكين ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعيـة وشـؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني والقاضي باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنص التالي: «استثناء مما ورد في هذه المادة يجــــوز في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 دينار لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء لتكييف الثلاجــــات، والإطفاء، والأرفف، وعربات التسوق، وربــط أنظمـــة المراقبة للجمعيات التعاونيـــة مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجـــراء تجزئــــة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال». ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به. من جهة اخرى، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة توزيع الدفعة الأولى من السماعات للمواطنين من ذوي الإعاقات السمعية بعد توقف استمر عدة سنوات، وذلك بهدف تسهيـــــــل حياتهـــم وتعزيــز قدرتهم على التواصل والاندمــــاج فــي المجتمـــع.
وقالت الحويلة لـ «كونا» أمس إن السماعات تمثل أداة أساسية تمكن الأفراد من ممارسة حياتهم باستقلالية وتفاعل طبيعي مع البيئة المحيطة.
وأضافت أن هذه الدفعة تمثل البداية، إذ ستليها دفعات أخرى لضمان تلبية جميع الطلبات مع منح الأولوية لمن تقدموا حسب الأسبقية الزمنية.
وشددت على التزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتوفير مختلف الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة وغيرها الهادفة إلى دعم دمج وتمكين ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا.
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