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محافظ العاصمة: الدولة تهتم بتعزيز الصحة العامة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أهمية دعم المبادرات والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي ينعكس إيجابا على تعزيز الصحة العامة وروح الانتماء والتفاعل المجتمعي بين الأفراد، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل أسلوب حياة متكامل يسهم في بناء مجتمع منتج أكثر صحة ونشاطا.
جاء ذلك في ختام فعاليات المبادرة الوطنية «المحافظة في قلب العاصمة» والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في «العاصمة مول» بالتعاون مع بنك وربة والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات المختلفة، وبمشاركة 274 متسابقا ومتسابقة من الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وبإجمالي 827.903 خطوة، حيث تضمنت الفعالية أنشطة متنوعة مثل المسارات الرياضية، وورش التوعية الصحية، وعروضا تفاعلية، ما لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور والمشاركين.
وقال الشيخ عبدالله سالم العلي إن صحة المواطنين والمقيمين تعد ركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع وازدهاره، والدولة تولي اهتماما بالغا بكل ما من شأنه تعزيز الصحة العامة ودعم المبادرات الهادفة، مبديا سعادته بالأجواء الإيجابية التي سادت الفعالية والحضور المتميز والتفاعل الكبير من المشاركين من كل الفئات العمرية، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس الوعي المتزايد بأهمية الرياضة، ودور مثل هذه المبادرات في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.
وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها كل الجهات المشاركة وروح التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والذي كان له الدور البارز في إنجاح المبادرة، مؤكدا حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات والفعاليات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
وفي الختام، قام المحافظ بتكريم الفائزين، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى جعل الرياضة جزءا من نمط حياتهم اليومي، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القيم الإيجابية ونشر الوعي الصحي في المجتمع.
أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أهمية دعم المبادرات والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي ينعكس إيجابا على تعزيز الصحة العامة وروح الانتماء والتفاعل المجتمعي بين الأفراد، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل أسلوب حياة متكامل يسهم في بناء مجتمع منتج أكثر صحة ونشاطا.
جاء ذلك في ختام فعاليات المبادرة الوطنية «المحافظة في قلب العاصمة» والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في «العاصمة مول» بالتعاون مع بنك وربة والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات المختلفة، وبمشاركة 274 متسابقا ومتسابقة من الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وبإجمالي 827.903 خطوة، حيث تضمنت الفعالية أنشطة متنوعة مثل المسارات الرياضية، وورش التوعية الصحية، وعروضا تفاعلية، ما لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور والمشاركين.
وقال الشيخ عبدالله سالم العلي إن صحة المواطنين والمقيمين تعد ركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع وازدهاره، والدولة تولي اهتماما بالغا بكل ما من شأنه تعزيز الصحة العامة ودعم المبادرات الهادفة، مبديا سعادته بالأجواء الإيجابية التي سادت الفعالية والحضور المتميز والتفاعل الكبير من المشاركين من كل الفئات العمرية، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس الوعي المتزايد بأهمية الرياضة، ودور مثل هذه المبادرات في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.
وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها كل الجهات المشاركة وروح التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والذي كان له الدور البارز في إنجاح المبادرة، مؤكدا حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات والفعاليات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
وفي الختام، قام المحافظ بتكريم الفائزين، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى جعل الرياضة جزءا من نمط حياتهم اليومي، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القيم الإيجابية ونشر الوعي الصحي في المجتمع.
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