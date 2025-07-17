محافظ العاصمة: الدولة تهتم بتعزيز الصحة العامة

أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أهمية دعم المبادرات والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي ينعكس إيجابا على تعزيز الصحة العامة وروح الانتماء والتفاعل المجتمعي بين الأفراد، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل أسلوب حياة متكامل يسهم في بناء مجتمع منتج أكثر صحة ونشاطا.جاء ذلك في ختام فعاليات المبادرة الوطنية «المحافظة في قلب العاصمة» والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في «العاصمة مول» بالتعاون مع بنك وربة والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات المختلفة، وبمشاركة 274 متسابقا ومتسابقة من الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وبإجمالي 827.903 خطوة، حيث تضمنت الفعالية أنشطة متنوعة مثل المسارات الرياضية، وورش التوعية الصحية، وعروضا تفاعلية، ما لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور والمشاركين.وقال الشيخ عبدالله سالم العلي إن صحة المواطنين والمقيمين تعد ركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع وازدهاره، والدولة تولي اهتماما بالغا بكل ما من شأنه تعزيز الصحة العامة ودعم المبادرات الهادفة، مبديا سعادته بالأجواء الإيجابية التي سادت الفعالية والحضور المتميز والتفاعل الكبير من المشاركين من كل الفئات العمرية، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس الوعي المتزايد بأهمية الرياضة، ودور مثل هذه المبادرات في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها كل الجهات المشاركة وروح التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والذي كان له الدور البارز في إنجاح المبادرة، مؤكدا حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات والفعاليات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.وفي الختام، قام المحافظ بتكريم الفائزين، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى جعل الرياضة جزءا من نمط حياتهم اليومي، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القيم الإيجابية ونشر الوعي الصحي في المجتمع.

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