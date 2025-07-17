"الأشغال" تقيس وعي العاملين بها في السلوك الوظيفي

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"الأشغال" تقيس وعي العاملين بها في السلوك الوظيفي
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة أطلقت استبيانا داخليا لقياس وعي موظفيها بمدونة السلوك الوظيفي، في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في بيئة العمل.
وبحسب المصادر، يركز الاستبيان على قياس مستوى الفهم والإدراك لدى الموظفين لمدونة السلوك، إلى جانب التعرف على واقع بيئة العمل والتحديات اليومية التي تواجه الموظفين في أداء مهامهم، ومدى التزامهم بالقيم الأساسية للخدمة العامة.
وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذا التقييم إلى تحليل المؤشرات المرتبطة بالشفافية والنزاهة داخل إداراتها المختلفة، بهدف تعزيز ثقة العاملين، وتطوير البرامج التدريبية لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، لافتة إلى أن المدونة تعد مرجعا معتمدا في جميع الجهات الحكومية، وتنشر داخل المقار الرسمية والمواقع الإلكترونية، وتحدد قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام، سواء في علاقته مع زملائه أو رؤسائه أو الجمهور.
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة أطلقت استبيانا داخليا لقياس وعي موظفيها بمدونة السلوك الوظيفي، في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في بيئة العمل.
وبحسب المصادر، يركز الاستبيان على قياس مستوى الفهم والإدراك لدى الموظفين لمدونة السلوك، إلى جانب التعرف على واقع بيئة العمل والتحديات اليومية التي تواجه الموظفين في أداء مهامهم، ومدى التزامهم بالقيم الأساسية للخدمة العامة.
وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذا التقييم إلى تحليل المؤشرات المرتبطة بالشفافية والنزاهة داخل إداراتها المختلفة، بهدف تعزيز ثقة العاملين، وتطوير البرامج التدريبية لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، لافتة إلى أن المدونة تعد مرجعا معتمدا في جميع الجهات الحكومية، وتنشر داخل المقار الرسمية والمواقع الإلكترونية، وتحدد قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام، سواء في علاقته مع زملائه أو رؤسائه أو الجمهور.
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