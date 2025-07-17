"الأشغال" تقيس وعي العاملين بها في السلوك الوظيفي

عاطف رمضانعلمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة أطلقت استبيانا داخليا لقياس وعي موظفيها بمدونة السلوك الوظيفي، في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في بيئة العمل.وبحسب المصادر، يركز الاستبيان على قياس مستوى الفهم والإدراك لدى الموظفين لمدونة السلوك، إلى جانب التعرف على واقع بيئة العمل والتحديات اليومية التي تواجه الموظفين في أداء مهامهم، ومدى التزامهم بالقيم الأساسية للخدمة العامة.وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذا التقييم إلى تحليل المؤشرات المرتبطة بالشفافية والنزاهة داخل إداراتها المختلفة، بهدف تعزيز ثقة العاملين، وتطوير البرامج التدريبية لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، لافتة إلى أن المدونة تعد مرجعا معتمدا في جميع الجهات الحكومية، وتنشر داخل المقار الرسمية والمواقع الإلكترونية، وتحدد قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام، سواء في علاقته مع زملائه أو رؤسائه أو الجمهور.

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