"التجارة": ضبط 1556 سلعة مقلّدة في الأحمدي

واصلت فرق طوارئ وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المحال التجارية في محافظة الأحمدي قامت بحيازة وعرض وبيع السلع المقلدة للعلامات الأصلية.وتم التحفظ على 1556 سلعة مقلدة من ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات نسائية، وعليه تم تحرير محاضر مخالفات ضد تلك المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها... والوزارة ترفع كفاءة مفتشيها بورشة تدريبية ميدانيةعاطف رمضانأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها المستمر على صقل مهارات كوادرها الوظيفية وتعزيز كفاءتهم الرقابية، في إطار سعيها الدائم نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.وفي هذا السياق، نظمت إدارة الرقابة التجارية ورشة عمل تدريبية متخصصة لمفتشيها، استمرت لعدة أيام، وتضمنت برامج نظرية وتطبيقية متقدمة، ركزت على آليات التفتيش التجاري، وإجراءات تحرير المحاضر، والتعامل مع المخالفات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة.وشهدت الورشة تنفيذ جولات ميدانية مباشرة، مكنت المفتشين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا في مواقع العمل، مما عزز الجانب التطبيقي وأثرى التجربة التدريبية بشكل فعال. وفي إطار دعم تبادل الخبرات الداخلية، قدم البرنامج التدريبي كل من المفتشين عبدالله الرشيدي وأحمد الربيعان، حيث شاركا المتدربين خلاصة تجاربهما الرقابية الميدانية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية.

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