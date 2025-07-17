"التجارة": ضبط 1556 سلعة مقلّدة في الأحمدي

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"التجارة": ضبط 1556 سلعة مقلّدة في الأحمدي
(MENAFN- Al-Anbaa)
واصلت فرق طوارئ وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المحال التجارية في محافظة الأحمدي قامت بحيازة وعرض وبيع السلع المقلدة للعلامات الأصلية.
وتم التحفظ على 1556 سلعة مقلدة من ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات نسائية، وعليه تم تحرير محاضر مخالفات ضد تلك المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
.. والوزارة ترفع كفاءة مفتشيها بورشة تدريبية ميدانية
عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها المستمر على صقل مهارات كوادرها الوظيفية وتعزيز كفاءتهم الرقابية، في إطار سعيها الدائم نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي هذا السياق، نظمت إدارة الرقابة التجارية ورشة عمل تدريبية متخصصة لمفتشيها، استمرت لعدة أيام، وتضمنت برامج نظرية وتطبيقية متقدمة، ركزت على آليات التفتيش التجاري، وإجراءات تحرير المحاضر، والتعامل مع المخالفات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة.
وشهدت الورشة تنفيذ جولات ميدانية مباشرة، مكنت المفتشين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا في مواقع العمل، مما عزز الجانب التطبيقي وأثرى التجربة التدريبية بشكل فعال. وفي إطار دعم تبادل الخبرات الداخلية، قدم البرنامج التدريبي كل من المفتشين عبدالله الرشيدي وأحمد الربيعان، حيث شاركا المتدربين خلاصة تجاربهما الرقابية الميدانية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية.
واصلت فرق طوارئ وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المحال التجارية في محافظة الأحمدي قامت بحيازة وعرض وبيع السلع المقلدة للعلامات الأصلية.
وتم التحفظ على 1556 سلعة مقلدة من ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات نسائية، وعليه تم تحرير محاضر مخالفات ضد تلك المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
.. والوزارة ترفع كفاءة مفتشيها بورشة تدريبية ميدانية
عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها المستمر على صقل مهارات كوادرها الوظيفية وتعزيز كفاءتهم الرقابية، في إطار سعيها الدائم نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي هذا السياق، نظمت إدارة الرقابة التجارية ورشة عمل تدريبية متخصصة لمفتشيها، استمرت لعدة أيام، وتضمنت برامج نظرية وتطبيقية متقدمة، ركزت على آليات التفتيش التجاري، وإجراءات تحرير المحاضر، والتعامل مع المخالفات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة.
وشهدت الورشة تنفيذ جولات ميدانية مباشرة، مكنت المفتشين من تطبيق المهارات المكتسبة عمليا في مواقع العمل، مما عزز الجانب التطبيقي وأثرى التجربة التدريبية بشكل فعال. وفي إطار دعم تبادل الخبرات الداخلية، قدم البرنامج التدريبي كل من المفتشين عبدالله الرشيدي وأحمد الربيعان، حيث شاركا المتدربين خلاصة تجاربهما الرقابية الميدانية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية.
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