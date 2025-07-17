ممــا قــرأت.. بقلم د. يعقوب يوسف الغنيم

قرأت، وقرأ زملائي من طلاب العلم عند شيخنا الأستاذ محمود محمد شاكر كتابا من كتبه المهمة كان قد صدر في سنة 1965م بعنوان «أباطيل وأسمار»، والشيخ في غنى عن التعريف فقد ملأ ذكره الآفاق، وسارت أعماله الفكرية في كل مكان. وقد أطلق عليه لذلك لقب: شيخ العربية، لفرط اهتمامه بلغة العرب التي فرغ نفسه لدراستها، والدفاع عنها ولذا فإن مؤلفاته تتمحور حول الإنتاج العربي الأول من شعر ونثر، والدفاع عن التراث العربي العتيد.وليست هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها شيئا عن شيخي أو أعرض نمطا من أنماط أعماله التي صارت معروفة في كل مكان، فقد كتبت عنه كثيرا، وكان مما أسعدني منه كتابي: قراءة في دفتر قديم وكتابي الآخر: قراءة أخرى في دفتر قديم، وقد تضمنا نماذج من الدروس التي كان يلقيها علينا في مجالسه التي يسمعنا فيها كل ما نحتاج إليه من علم بثقافة أمتنا. ومما أسعدني فيما يتعلق بهذين الكتابين أنهما انتشرا انتشارا واسعا عم الوطن العربي كله، وطبعا في الكويت ولبنان وتونس، ومع هذا الذي أشرت إليه، فإن ما ينبغي أن يكتب عن أستاذنا كثير، ومن أجل ذلك، فإن كل فرصة تتاح للكتابة عنه، فإنها ينبغي أن تغتنم.قرأت - مؤخرا - كتابه: أباطيل وأسمار، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لقراءتي له، وليس هذا الكتاب كل ما كتب، فإن له من الكتب ما لايزال يطبع على الرغم من أنه توفي - رحمه الله - في سنة 1997م، فقد ترك إرثا كبيرا من الأعمال الفكرية لم يجد سبيله إلى النشر إلا بعد وفاته.ولكن كتاب «أباطيل وأسمار» له حكاية ينبغي أن تروى، وله نمط مختلف من بين مؤلفاته، وذلك أنه عني فيه بالدفاع عن اللغة العربية، وعن الدين الإسلامي الذي حاول أحدهم طعنه عن طريق الطعن برجاله. وبصفة عامة فإن ما نراه في هذا الكتاب إنما هو رد حاسم وحازم على كل من يحاول الغض من قيمة التراث الإسلامي الذي ورد إلينا عن آبائنا الذين حملوا أمانة وأدوها خير أداء، وقد وقف مدافعا عن رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورادا على أعداء العرب والمسلمين الذين لم يجدوا سبيلا إلى الطعن في الدين الإسلامي والتاريخ العربي، بل الأمة الإسلامية جمعاء، إلا وقد خاضوا فيه بأساليبهم الفجة المعادية، محاولين تشويهه وصد الأجيال الجديدة من أبناء الأمة عنه.كان شيخنا قد توقف عن الكتابة مدة طويلة، واكتفى بالقراءة والدراسة ومجالسة الأصفياء من أصحابه حيث يتم - في مجلسه - تبادل الآراء في مختلف المسائل، ولكنه وجد نفسه غير قادر على الصمت بعد أن قرأ ما كتبه أحد المحسوبين على الثقافة، فنشر عدة مقالات ينتقد فيها ما ورد عن هذا الذي جرى، مبتدئا ذلك حين قال في مقدمة كتابه هذا:«كان من سوالف الأقضية أن كتب الله علي يوما ما: أن أقرأ له شيئا سماه «بلوتولند، وقصائد أخرى»، وكتب تحته «من شعر الخاصة»، وأهداه: إلى «كريستوفر سكيف»، وذلك في 1947 من الميلاد. ولما كنت أعلم خبء «سكيف» هذا، وأنه كان أستاذا في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وأنه كان جاسوسا محترفا في وزارة الاستعمار البريطانية، وأنه كان أيضا مبشرا ثقافيا شديد الصفاقة سيئ الأدب، وأنه كان ماكرا خبيثا خسيس الطباع، وأنه كان يفرق بين طلبة القسم الإنجليزي في الجامعة: يمد يدا إلى هذا، لأنه تابع له حاطب في هواه، وينفض يده من ذاك، لأنه يعتصم ببعض ما يعتصم به المخلصون لدينهم ووطنهم، حمية وأنفة، واستنكافا أن يضع في عنقه غلا للسيادة البريطانية، وللثقافة التبشيرية».إذن!! فإن صاحبه هذا كان يجمع بين غرض خفي كشفته كتاباته، وأخطاء جسيمة دلت على عدم استحقاقه للتصدي للتعليم، أو المركز الثقافي الذي تبوأه.٭٭٭يأخذ أستاذنا على هذا الكاتب عدم سيره على منهج علمي فيما كتب، لأن هذا المنهج - لو سار عليه - سوف يلزمه بالاطلاع على إنتاج المعري الذي تصدى للكتابة عنه فجعله رجلا يشك فيه، وفي مصادر أدبه، إضافة إلى عدم الدقة في إثبات النصوص، كنقله قول المعري:صليت جمرة الهجير نهاراثم باتت تغص بالصلبانولفظ الصلبان هنا خطأ في قراءة ذلك الكاتب للبيت، والأصل هو: الصليان (بالياء بدلا من الباء) وهو نوع من النبات فيه شوك تألفه الإبل. ولكن الكاتب وهو: لويس عوض أراد أن يربط بين المعري والصلبان لغرض في نفسه.وهذا نموذج واحد من عدة نماذج ساقها الأستاذ لكي يؤكد بها أن الباحث لابد وأن يلتزم بمنهج يؤدي به إلى الحقيقة التي يريد - صادقا - أي يصل إليها بما كتب. وقد أشار إلى هذا بقوله:«وعادت بي الذكرى إلى ماض بعيد، إذ كنت طالبا في كلية الآداب بجامعة القاهرة، منذ نحو من تسع وثلاثين سنة، يوم وقع الصراع بيني وبين أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين، على مفهوم كلمة «المنهج»، وعلى الأدوات التي يمارس بها هذا «المنهج».٭٭٭كان الكتاب كله للدفاع عن المعري، ولتعرية أولئك الذين يطعنون في دينه، ويتجاوزون ذلك إلى الطعن في الإسلام متخذين لذلك أساليب خبيثة ولكنها مكشوفة. وكان أهم ما ألحقه الكاتب المطعون عليه بالمعري أنه متأثر في أفكاره التي بثها في كتبه وأشعاره بدين غير الدين الإسلامي.وكان - الشيخ - وهو يقدم الأدلة على عدم مصداقية الكاتب المدعى على المعري، فيطعن في مصداقيته، ويدحض أقواله التي لا تستند الى دليل مستقيم مقبول، يتتبع ما ألصقه الكاتب وهو: لويس عوض بالمعري. ويرد عليه بردود قاطعة، وقد أكد أن الرجوع إلى المراجع الموثوقة أهم من الرجوع إلى رأي فرد مثل هذا الذي بانت أخطاؤه في كل ما كتبه في هذا الشأن. ولقد ورد في كتاب أباطيل وأسمار في هذا الشأن ما يلي:«فبين أيدينا اليوم من الكتب التي ترجمت لأبى العلاء، أكثر من ثلاثين كتابا، من بينهم القفطي والذهبي اللذين ذكرهما د. طه، واتكأ عليهما د. لويس عوض، وأي دارس جامعي مبتدئ، مفروض فيه أن يضع هذه التراجم جميعا بين يديه، ويرتبها ترتيبا تاريخيا، ليعرف مصادر الأخبار التي جاءت فيها. وإليك بيانها مختصرا:1- الثعالبي (350 - 429هـ).2- الخطيب البغدادي (392 - 463هـ).3- الباخرزى (000 - 467هـ).وهؤلاء الثلاثة معاصرون لأبي العلاء4- ثم السمعاني (506 - 562هـ).5- وابن الأنباري (513 - 577هـ).6- وابن الجوزي (510 - 597هـ).(هذه نماذج لما ذكره الشيخ من الكتب).أما إشارة شيخنا - هنا - إلى المرجع الوحيد، فقد ظهر لنا بعدما ذكر بعض ما يخالف الواقع فيما يتصل بالمعري، فقال:«وهو - بلاشك - لم يعرف هذا إلا في كتاب طه حسين. وكتاب د. طه قد ألفه منذ أكثر من خمسين سنة، أي في نحو سنة 1913م، ونشرت بعد ذلك كتب كثيرة من أصول المراجع لترجمة أبي العلاء لم يطلع عليها الدكتور يومئذ. هذا فضلا عن أنه قد ألف كتابه وهو دون الخامسة والعشرين من عمره، أطال الله بقاءه - وعسى أن يكون الدكتور لا يرضى عن كثير مما كتب يومئذ».٭٭٭هذا هو ما نستوحيه من كتاب: «أباطيل وأسمار»، وفي هذا نراه قد أعاد للمعري مكانته التي حاول الكاتب الآخر أن يمسخها، وذلك عن طريق الزعم أنه إنما أخذ علمه عن أطراف لا علاقة لها بالإسلام، وقد تبين لنا فيما ورد في الكتاب بالأدلة القاطعة عدم صحة هذا الزعم جملة واحدة.ولعل من المهم هنا أن نتحدث قليلا عن أبي العلاء المعري، وذلك وفق ما ورد في سيرته وفي شعره، فالأمر يقتضي ذلك، لأنه جليل القدر علما ومكانة، وله شعر وافر يدل على ثقافته، ومؤلفات نثرية مهمة تدل على تمسكه بدينه الذي فطر عليه وهو الإسلام، وهذا عرض يدل على ذلك:اسم هذا الرجل: أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي المعري، كان شاعرا من مجيدي الشعراء العرب، وفيلسوفا صاحب فكر وإدراك للأمور. ولد في سنة 973م ببلدة سورية اسمها: معرة النعمان، ومنها جاء لقبه. وتوفي سنة 1057م في البلدة ذاتها.وصف بأنه كان نحيف الجسم، مكفوف البصر على أثر إصابته بمرض الجدري حين كان صغيرا، ولكنه ذكي قوي الإدراك، ذكر أنه إلى جانب علمه وحفظه وقوله الشعر، وإلى جانب كتاباته يلاعب أقرانه في لعبتي النرد والشطرنج. وقد نال شهرة كبيرة حتى وجدنا الشعراء يسارعون إلى رثائه عندما توفي. فقد قيل إنه قد وقف على قبره 84 شاعرا كلهم قالوا فيه ما يستحقه من رثاء وثناء.ينم شعر أبي العلاء المعري عن الحكمة، ويعبر عن فلسفة واضحة، وقد طبع شعره هذا مرارا، وكان أبرز ما حصلنا عليه منه: «لزوم ما لا يلزم» و«سقط الزند»، ومجموعة سماها: «الدرعيات»، وقد ذكر عن هذه المجموعة أن الشاعر قد أطلق عليها اسما آخر هو: «ضوء السقط».وعرفت له كتب نثرية كثيرة، منها ما وصل إلينا مثل كتاب:«رسالة الغفران»، وهو من أشهر كتبه، ومنها ما لم يرد، إذ ضاع بمرور الزمن، ولكن أسماء مؤلفاته كلها مذكورة في كثير من كتب المراجع العربية، غير أننا نستطيع أن نقول عن أحدها إنه من أهم الكتب، وهو الذي شرح فيه شعر أبي الطيب المتنبي تحت عنوان: «معجز أحمد»، وقد طبعته دار المعارف بمصر ضمن سلسلتها الفاخرة التي تصدرها تحت عنوان: «ذخائر العرب».هذا، وقد ترجم بعض شعر أبي العلاء إلى عدة لغات، وصار له صيت بعيد لدى الباحثين شرقا وغربا.ولقد بلغ من شهرة أعمال المعري الشعرية والنثرية أن طبعت مترجمة، وبلغ من شهرته أن صار موضوعا للتأليف - أيضا - في تلك اللغات، وقد ذكر الأستاذ خير الدين الزركلي ذلك في كتابه الأعلام، وقال عن ترجمات أعمال المعري إلى اللغات الأخرى:«نقل المستشرق الإنجليزي كارليل من شعر المعري إلى الإنجليزية واللاتينية، وألف المستشرق النمساوي فون كريمر كتابا بالألمانية سماه: «أشعار أبي العلاء الفلسفية»، وهناك ترجمات أخرى يحتاج ذكرها إلى موضع متسع.وألف عدد من الكتاب العرب المتأخرين كثيرا من الكتب التي تناولت حياة المعري، وقدمت دراسات لشعره ولمؤلفاته النثرية، ونحن نستطيع هنا أن نشير إلى عدد منهم، وأولهم هو عباس محمود العقاد الذي ألف عنه كتابا بعنوان: «رجعة أبي العلاء»، وأحمد تيمور، الذي ألف عنه كتابا بعنوان: «أبو العلاء المعري، نسبه وأخباره وأشعاره». ود.طه حسين، الذي ألف كتابه: «ذكرى أبي العلاء»، كما ألف كتابا آخر هو: «مع أبي العلاء في سجنه». وهناك كتب كثيرة متنوعة في هذا المجال الخصب، وكان أكثرها اتساعا هو الكتاب الذي أصدره المجمع العلمي العربي بدمشق تحت عنوان: «المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري»، ولم يذكر الزركلي الشيخ محمود محمد شاكر ولا مؤلفاته في كتابه المعروف: «الأعلام». ولم يذكر ذلك - أيضا - ذلك الذي أنجز ملحقا بهذا الكتاب بعد وفاته في القاهرة سنة 1976م، وكان كاتب الملحق هو الأستاذ أحمد العلاونة.وعدم ذكر خير الدين الزركلي للاستاذ محمود محمد شاكر ومؤلفاته أمر مستغرب، وقد كان كتاب «أباطيل وأسمار»، وهو من بين أهم كتبه، مطبوعا في سنة 1972م.وليس هذا الذي نذكره على سبيل النقد لصاحب «الأعلام»، فهو رجل نحتفظ له بكل التقدير، ويكفينا أن نذكر أنه عاش زمنا في كنف خاله العلامة محب الدين الخطيب. وقد علمت كثيرا من مآثر الكاتب من هذا الخال الكريم. ولذا فلا يعتبر ما ذكر هنا من قبيل النقد لعمله، إذ ربما كان معذورا في تغاضيه هذا، ونحن لا نملك إلا امتداح عمله في كتابه «الأعلام» الذي سد فراغا واسعا في وقته. وهو من الكتب التي يتم الرجوع إليها دائما.٭٭٭اشتهرت - كما قلنا فيما مضى - أشعار أبي العلاء المعري كثيرا، وكان قد قدم منها قصائد كثيرة، ونوع في موضوعاتها، وفي صياغتها، ومن أنواع ما نعنيه بالصياغة ما جاء تحت نوع سماه: «لزوم ما لا يلزم» ونضرب مثلا لهذا النوع بعشرة أبيات من شعره قالها في الحكمة على النمط الذي سماه بهذا الاسم، وسنوضح السبب الذي دعاه إلى اختيار هذه التسمية.أما الأبيات التي أشرنا إليها فقد كتبها في تذكير الناس بما عليهم من أمور يجب جعلها نصب أعينهم طوال حياتهم، وذلك لأنه يرى أن الحياة تسير في طريقها، وعلى المرء ألا يبذل ما فوق طاقته لكي يحصل على المنافع الدنيوية، بل لا بد له من الهدوء، وقد ضرب مثلا لذلك بالأسد الذي يحتاج إلى الراحة بين حين وآخر فتهدأ نفسه بعد عناء يومه فإن نشاطه سيعود إليه، ويمضي أبو العلاء قائلا:الناس كلهم من التراب، وإليه يعودون، فلا يفرقهم عن الجدران التي تبنى بهذا التراب إلا أن الناس يحسون، والجدران عديمة الإحساس.. وليس للإنسان أن يقول داري، وأعبدي، كما أنه لا ينبغي للمرء أن يأمن تقلبات الزمان.ونستمع - أخيرا - إلى صرخته العالمية الموجهة إلينا جميعا حين يقول: ها أنتم تقفون، والأقدار سائرة في طريقها لا تتوقف. وتقدرون أمورا تريدون إنجازها، ولكن الأقدار تسخر ضاحكة منكم.وفي هذا كله يقول:اللب قطب والأمور له رحىفبه تدبر كلها وتداروالبدر يكمل والمحاق مآلهوكذا الأهلة عقبها الإبدارإلزم ذراك وإن لقيت خصاصةفالليث يستر حاله الإخدارلم تدر ناقة صالح لما غدتأن الرواح يحم فيه قدارهذي الشخوص من التراب كوائنفالمرء لولا أن يحس جداروتضن بالشيء القليل وكل ماتعطي وتملك ما له مقدارويقول داري من يقول وأعبديمه فالعبيد لربنا والداريا إنس كم يرد الحياة معاشرويكون من تلف لهم إصدارأتروم من زمن وفاء مرضياإن الزمان كأهله غدارتقفون والفلك المسخر دائروتقدرون فتضحك الأقداريقول المعري في البداية عن العقل إنه يشبه قطب الرحي، تدار به الأمور. وكل شيء في الكون سائر في طريقه المحتوم. ثم يخاطب الناس في آخر بيت من هذه الأبيات، فيقول: إنكم تقفون في دنياكم هذه منتظرين أمرا تريدونه لأنفسكم، ولكن الفلك المسير يدور دون الالتفات إليكم أثناء وقوفكم، وتقدرون لأنفسكم أمورا تريدونها، ولكن الأقدار تضحك مما تفعلون.أما عبارة «لزوم ما لا يلزم»، فهي علم على شكل من الأشكال التي ترد في الشعر وفق ما نراه في علم العروض الذي يصف كل أوزان العشر، وذلك كما يلي:يلتزم الشاعر على امتداد قصيدته بالحرف الأخير من كل بيت، وهذا الحرف هو الذي يسمى القافية. وقد ألزم المعري نفسه بأكثر من حرف فصارت مجموعة الشعر التي أطلق عليها اسم: «لزوم ما لا يلزم» تحتوي على قافية تتكون من أكثر من حرف، فجاءت القافية ثلاثية الحروف دون أن يكون ملزما بذلك. وفي الأبيات المتقدمة مثال لما أشرنا إليه هنا.هذا نموذج، وإذا عدنا إلى ديوان المعري الآخر، وهو: «سقط الزند»، وتجنبنا اللزوميات، وجدنا روح المعري واحدة في الجانبين، فها هو يرثي أحد القضاة بقصيدة نالت شهرة كبيرة، ولاتزال تردد على الألسنة حتى يومنا هذا، وهي التي يقول في مطلعها:غير مجد في ملتي واعتقادينوح باك ولا ترنم شاديفهو يذكر فيها أمرا قريبا من الأمور التي ذكرها، وأشرنا إليه في الأبيات التي اخترناها له فيما مر بنا.يتحدث الشاعر هنا عن الأقدار، وسيطرتها على البشر، ويري أن أبناء آدم عرضة للموت، وأن مما يقبح بالإنسان أن يكون متكبرا مغترا بنفسه، في الوقت الذي يعلم فيه أن مصيره إلى حفرة قبره، وكان هذا القبر قد ابتلع من قبله أعدادا من الناس المشابهين لهذا المغتر بنفسه، ومما يشهد عليه في ذلك: الفرقدان (وهما نجمان)، فهما الشاهدان على كل من مر بهما من البشر، بما في ذلك ما جرى لهم من أمور حياتهم ومماتهم، وهما - أيضا - العالمان بأن الحياة كلها تعب، ولهذا فإن المرء ينبغي أن يترك رغبته في الازدياد من لذاتها، وأن يترك رغبته الطامعة بخيراتها، لأن السرور الذي يبدو عليه في ساعة الميلاد يقابله أضعافه من الهموم الأحزان في ساعة الموت، وهذا هو جزء مما قاله أبو العلاء في هذا الحال:غير مجد في ملتي واعتقادينوح باك ولا ترنم شادوشبيه صوت النعي إذا قيــس بصوت البشير في كل نادأبكت تلكم الحمامة أم غنــت على فرع غصنها الميادصاح هذه قبورنا تملأ الرحــب فأين القبور من عهد عاد؟خفف الوطء ما أظن أديم الـأرض إلا من هذه الأجسادوقبيح بنا وإن قدم العهــد هوان الآباء والأجدادسر إن اسطعت في الهواء رويدالا اختيالا على رفات العبادرب لحد قد صار لحدا مراراضاحك من تزاحم الأضدادودفين على بقايا دفينفي طويل الأزمان والآبادفاسأل الفرقدين عمن أحسامن قبيل وآنسا من بلاديرى أبو العلاء - في بداية أبياته هذه أن سبيل الحياة واحد، ذلك أن الناس يتماثلون، لا فرق فيهم بين المترنم الذي يأخذه الطرب والنائح الشاكي، ويرى أن صوت النعي إذا ارتفع معلنا وفاة واحد من الخلق، وصوت البشير بقدوم مولود جديد سيان في الأمر. كما أنه لا فرق بين التعبير عن السرور أو الحزن.حتى الموت، فإنه لا ينهي الإنسان من الوجود، لأن وراء موته البعث إلى عالم آخر، فإنه سوف ينتقل من دار العمل في الدنيا إلى دار يسعد فيها أو يشقى كما ذكرنا.ويستمر أبو العلاء على هذا المنوال، ماضيا في رثاء الفقيه أبي حمزة الحسن بن عبدالله الحنفي، حتى يكمل أربعة وستين بيتا، وقد نالت قصيدته هذه شهرة كبيرة كما ذكرنا فيما مضى.٭٭٭عندما أنهيت قراءتي لكتاب: «أباطيل وأسمار»، وفق ما سردته فيما تقدم من هذا الفصل، أحسست أنني بهذه القراءة قد عثرت على كنز ثمين من المعرفة، وعرفت أشياء كثيرة عن أبي العلاء المعري، وما له من صفات. وعلمت كم له من المعجبين بعلمه وأدبه، وهؤلاء هم الذين لم يأخذهم الإعجاب به هذا المأخذ لولا مكانته العلمية واستقامته الدينية.ولقد أبدع أستاذنا محمود محمد شاكر رحمه الله في كل ما كتب عن هذا العبقري المسلم، وأجاد في الحديث عن الذين أرادوا أن يعبثوا بالثقافة العربية عن طريق تشويه تاريخ واحد من رجالها، وذلك بسبب رغبتهم في هدم الأمة، وقد قال شيخنا إنه أراد بما كتب: «الكشف عن حقيقة آرائهم، كيف كانت؟ ولم جاءت؟ ومتى أذيعت؟ وإلى أي مكان تنتمي؟وتمثل لذلك بقول أبي العلاء:هل صح قول من الحاكي فنقبلهأم كل ذاك أباطيل وأسمارأما العقول فآلت أنه كذبوالعقل غرس له بالصدق أثمار

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