معلول: هدفي الأول مع القادسية تحقيق لقب الدوري

عبدالعزيز جاسمانطلقت مساء أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد بقيادة المدرب الجديد التونسي نبيل معلول وبحضور 31 لاعبا من بينهم لاعبون من فريق تحت 20 عاما سيكونون تحت أنظار الجهاز الفني لاختيار عدد منهم في الفترة المقبلة.وشهدت التدريبات غياب بدر المطوع والمغربي المهدي برحمه وعبدالله العوضي وسينضمون للتدريبات الأحد المقبل. من جهته، قال المدرب نبيل معلول انه فضل أن تبدأ التدريبات مبكرا بسبب الراحة السلبية الكبيرة التي تحصل عليها اللاعبون مع انتهاء الموسم الماضي، لذلك نسعى خلال الفترة المقبلة لتخطيها بشكل تدريجي من خلال الحصص التدريبية، مشيرا إلى أن التجهيزات للموسم بدأت منذ شهرين لكن على أرض الملعب انطلقت أول من أمس.وأضاف معلول ان الهدف الأول هذا الموسم هو تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي ما يقارب 10 أعوام، وهو أمر غير معقول لناد بحجم القادسية، لذلك سنسعى من اجل استعادة اللقب والمنافسة على باقي البطولات، حيث تنتظرنا 4 منافسات محلية بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال الخليج والتي وصل الأصفر فيها إلى النهائي لكن لم يحالفه الحظ لتحقيقها.وأكد أن الجميع يعلم أن اللاعب الكويتي موهوب، لكنه يعتبر كسولا وعلينا تغيير هذه العقلية، فمستوى الفريق خارجيا يختلف عن المسابقات المحلية، لذلك يجب أن يكون المستوى ثابتا في جميع البطولات، مؤكدا أنه يعرف الكرة الكويتية جيدا سواء من خلال التدريب أو عندما كان لاعبا وهو ما سيساعده في مهمته مع القادسية.وأشار معلول إلى أن هناك انتدابات قادمة للفريق لتدعيم صفوف الأصفر من بينها لاعبون محترفون.من ناحيته، أكد المنسق الإعلامي للقادسية عبدالله الأنصاري أن حارس المرمى حميد القلاف المنضم حديثا للأصفر لم يعتزل مثلما يردد البعض، لكنه انقطع لفترة، مشيرا إلى أن النادي سيعلن عن موعد ومكان المعسكر الخارجي خلال الأيام المقبلة.تدريبات البرتقالي غداًمن جانب آخر، تنطلق مساء غد على ستاد الصداقة والسلام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي دراغان تاديتش، والذي سيكون هدفه الأساسي استعادة البرتقالي لمستواه الطبيعي وكذلك العودة لمنصات التتويج، كما يريد أولا إغلاق ملف المحترفين باختيار المحترف الخامس الذي سيكون بخط الدفاع.الشامي آخر محترفي اليرموكأغلق الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك ملف المحترفين بعدما تعاقد مع المدافع السوري عبدالله الشامي الذي سبق أن مثل فريق الفحيحيل والنصر وقدم مستويات لافتة وبذلك يكون الشامي خامس محترفي «أبناء مشرف». وكان النادي سبق أن أعلن عن التعاقد مع المهاجم التونسي حازم حاج ولاعبي الوسط الغاني روبن أكوا والكونغولي لوسوكو والمدافع المالي ماريبا ديارا.ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في أذربيجان منتصف أغسطس المقبل، وذلك استعدادا لانطلاق دوري زين للدرجة الأولى 12 سبتمبر المقبل.

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