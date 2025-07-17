معلول: هدفي الأول مع القادسية تحقيق لقب الدوري

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معلول: هدفي الأول مع القادسية تحقيق لقب الدوري
(MENAFN- Al-Anbaa)
عبدالعزيز جاسم
انطلقت مساء أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد بقيادة المدرب الجديد التونسي نبيل معلول وبحضور 31 لاعبا من بينهم لاعبون من فريق تحت 20 عاما سيكونون تحت أنظار الجهاز الفني لاختيار عدد منهم في الفترة المقبلة.
وشهدت التدريبات غياب بدر المطوع والمغربي المهدي برحمه وعبدالله العوضي وسينضمون للتدريبات الأحد المقبل. من جهته، قال المدرب نبيل معلول انه فضل أن تبدأ التدريبات مبكرا بسبب الراحة السلبية الكبيرة التي تحصل عليها اللاعبون مع انتهاء الموسم الماضي، لذلك نسعى خلال الفترة المقبلة لتخطيها بشكل تدريجي من خلال الحصص التدريبية، مشيرا إلى أن التجهيزات للموسم بدأت منذ شهرين لكن على أرض الملعب انطلقت أول من أمس.
وأضاف معلول ان الهدف الأول هذا الموسم هو تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي ما يقارب 10 أعوام، وهو أمر غير معقول لناد بحجم القادسية، لذلك سنسعى من اجل استعادة اللقب والمنافسة على باقي البطولات، حيث تنتظرنا 4 منافسات محلية بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال الخليج والتي وصل الأصفر فيها إلى النهائي لكن لم يحالفه الحظ لتحقيقها.
وأكد أن الجميع يعلم أن اللاعب الكويتي موهوب، لكنه يعتبر كسولا وعلينا تغيير هذه العقلية، فمستوى الفريق خارجيا يختلف عن المسابقات المحلية، لذلك يجب أن يكون المستوى ثابتا في جميع البطولات، مؤكدا أنه يعرف الكرة الكويتية جيدا سواء من خلال التدريب أو عندما كان لاعبا وهو ما سيساعده في مهمته مع القادسية.
وأشار معلول إلى أن هناك انتدابات قادمة للفريق لتدعيم صفوف الأصفر من بينها لاعبون محترفون.
من ناحيته، أكد المنسق الإعلامي للقادسية عبدالله الأنصاري أن حارس المرمى حميد القلاف المنضم حديثا للأصفر لم يعتزل مثلما يردد البعض، لكنه انقطع لفترة، مشيرا إلى أن النادي سيعلن عن موعد ومكان المعسكر الخارجي خلال الأيام المقبلة.
تدريبات البرتقالي غداً
من جانب آخر، تنطلق مساء غد على ستاد الصداقة والسلام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي دراغان تاديتش، والذي سيكون هدفه الأساسي استعادة البرتقالي لمستواه الطبيعي وكذلك العودة لمنصات التتويج، كما يريد أولا إغلاق ملف المحترفين باختيار المحترف الخامس الذي سيكون بخط الدفاع.
الشامي آخر محترفي اليرموك
أغلق الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك ملف المحترفين بعدما تعاقد مع المدافع السوري عبدالله الشامي الذي سبق أن مثل فريق الفحيحيل والنصر وقدم مستويات لافتة وبذلك يكون الشامي خامس محترفي «أبناء مشرف». وكان النادي سبق أن أعلن عن التعاقد مع المهاجم التونسي حازم حاج ولاعبي الوسط الغاني روبن أكوا والكونغولي لوسوكو والمدافع المالي ماريبا ديارا.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في أذربيجان منتصف أغسطس المقبل، وذلك استعدادا لانطلاق دوري زين للدرجة الأولى 12 سبتمبر المقبل.
عبدالعزيز جاسم
انطلقت مساء أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد بقيادة المدرب الجديد التونسي نبيل معلول وبحضور 31 لاعبا من بينهم لاعبون من فريق تحت 20 عاما سيكونون تحت أنظار الجهاز الفني لاختيار عدد منهم في الفترة المقبلة.
وشهدت التدريبات غياب بدر المطوع والمغربي المهدي برحمه وعبدالله العوضي وسينضمون للتدريبات الأحد المقبل. من جهته، قال المدرب نبيل معلول انه فضل أن تبدأ التدريبات مبكرا بسبب الراحة السلبية الكبيرة التي تحصل عليها اللاعبون مع انتهاء الموسم الماضي، لذلك نسعى خلال الفترة المقبلة لتخطيها بشكل تدريجي من خلال الحصص التدريبية، مشيرا إلى أن التجهيزات للموسم بدأت منذ شهرين لكن على أرض الملعب انطلقت أول من أمس.
وأضاف معلول ان الهدف الأول هذا الموسم هو تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي ما يقارب 10 أعوام، وهو أمر غير معقول لناد بحجم القادسية، لذلك سنسعى من اجل استعادة اللقب والمنافسة على باقي البطولات، حيث تنتظرنا 4 منافسات محلية بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال الخليج والتي وصل الأصفر فيها إلى النهائي لكن لم يحالفه الحظ لتحقيقها.
وأكد أن الجميع يعلم أن اللاعب الكويتي موهوب، لكنه يعتبر كسولا وعلينا تغيير هذه العقلية، فمستوى الفريق خارجيا يختلف عن المسابقات المحلية، لذلك يجب أن يكون المستوى ثابتا في جميع البطولات، مؤكدا أنه يعرف الكرة الكويتية جيدا سواء من خلال التدريب أو عندما كان لاعبا وهو ما سيساعده في مهمته مع القادسية.
وأشار معلول إلى أن هناك انتدابات قادمة للفريق لتدعيم صفوف الأصفر من بينها لاعبون محترفون.
من ناحيته، أكد المنسق الإعلامي للقادسية عبدالله الأنصاري أن حارس المرمى حميد القلاف المنضم حديثا للأصفر لم يعتزل مثلما يردد البعض، لكنه انقطع لفترة، مشيرا إلى أن النادي سيعلن عن موعد ومكان المعسكر الخارجي خلال الأيام المقبلة.
تدريبات البرتقالي غداً
من جانب آخر، تنطلق مساء غد على ستاد الصداقة والسلام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي دراغان تاديتش، والذي سيكون هدفه الأساسي استعادة البرتقالي لمستواه الطبيعي وكذلك العودة لمنصات التتويج، كما يريد أولا إغلاق ملف المحترفين باختيار المحترف الخامس الذي سيكون بخط الدفاع.
الشامي آخر محترفي اليرموك
أغلق الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك ملف المحترفين بعدما تعاقد مع المدافع السوري عبدالله الشامي الذي سبق أن مثل فريق الفحيحيل والنصر وقدم مستويات لافتة وبذلك يكون الشامي خامس محترفي «أبناء مشرف». وكان النادي سبق أن أعلن عن التعاقد مع المهاجم التونسي حازم حاج ولاعبي الوسط الغاني روبن أكوا والكونغولي لوسوكو والمدافع المالي ماريبا ديارا.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في أذربيجان منتصف أغسطس المقبل، وذلك استعدادا لانطلاق دوري زين للدرجة الأولى 12 سبتمبر المقبل.
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