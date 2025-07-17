القادسية يعلن الجهاز الإداري لـ "اليد"

يعقوب العوضيأعلن نادي القادسية عن الجهاز الإداري لكرة اليد، ويتكون من: سامي بو يابس مدير عام اللعبة، وباقر خريبط مساعدا، وهادي نصير مديرا للفريق الأول، وحيدر بهمن وأسامة ماهر إداريين.وكان «الأصفر» قد أعلن عن عدة تعاقدات محلية مع كل من أحمد هادي وحارس المرمى مشعل الشطي.وتبحث الإدارة عن تدعيم صفوف الفريق الأول بمحترف أجنبي ثان خلفا للكرواتي فلادان الذي قدم مع الفريق مستويات مميزة الموسم الماضي تكللت بالظفر بوصافة كأس الاتحاد وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى. وفي إطار متصل، أشارت مصادر في القلعة الصفراء، إلى أن الاستعدادات الفنية ستكون محلية دون إقامة معسكر خارجي لحين الوقوف على التشكيلة الأساسية التي ستمثل الفريق الموسم المقبل، كما تتجه النية لدى الجهازين الإداري والفني، إلى دراسة الاستحقاقات المقبلة والأهداف المطلوبة لوضع إستراتيجية إعداد تتناسب مع طموحات مجلس الإدارة والجماهير.

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