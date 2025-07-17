القادسية يعلن الجهاز الإداري لـ "اليد"

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القادسية يعلن الجهاز الإداري لـ "اليد"
(MENAFN- Al-Anbaa)
يعقوب العوضي
أعلن نادي القادسية عن الجهاز الإداري لكرة اليد، ويتكون من: سامي بو يابس مدير عام اللعبة، وباقر خريبط مساعدا، وهادي نصير مديرا للفريق الأول، وحيدر بهمن وأسامة ماهر إداريين.
وكان «الأصفر» قد أعلن عن عدة تعاقدات محلية مع كل من أحمد هادي وحارس المرمى مشعل الشطي.
وتبحث الإدارة عن تدعيم صفوف الفريق الأول بمحترف أجنبي ثان خلفا للكرواتي فلادان الذي قدم مع الفريق مستويات مميزة الموسم الماضي تكللت بالظفر بوصافة كأس الاتحاد وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى. وفي إطار متصل، أشارت مصادر في القلعة الصفراء، إلى أن الاستعدادات الفنية ستكون محلية دون إقامة معسكر خارجي لحين الوقوف على التشكيلة الأساسية التي ستمثل الفريق الموسم المقبل، كما تتجه النية لدى الجهازين الإداري والفني، إلى دراسة الاستحقاقات المقبلة والأهداف المطلوبة لوضع إستراتيجية إعداد تتناسب مع طموحات مجلس الإدارة والجماهير.
يعقوب العوضي
أعلن نادي القادسية عن الجهاز الإداري لكرة اليد، ويتكون من: سامي بو يابس مدير عام اللعبة، وباقر خريبط مساعدا، وهادي نصير مديرا للفريق الأول، وحيدر بهمن وأسامة ماهر إداريين.
وكان «الأصفر» قد أعلن عن عدة تعاقدات محلية مع كل من أحمد هادي وحارس المرمى مشعل الشطي.
وتبحث الإدارة عن تدعيم صفوف الفريق الأول بمحترف أجنبي ثان خلفا للكرواتي فلادان الذي قدم مع الفريق مستويات مميزة الموسم الماضي تكللت بالظفر بوصافة كأس الاتحاد وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى. وفي إطار متصل، أشارت مصادر في القلعة الصفراء، إلى أن الاستعدادات الفنية ستكون محلية دون إقامة معسكر خارجي لحين الوقوف على التشكيلة الأساسية التي ستمثل الفريق الموسم المقبل، كما تتجه النية لدى الجهازين الإداري والفني، إلى دراسة الاستحقاقات المقبلة والأهداف المطلوبة لوضع إستراتيجية إعداد تتناسب مع طموحات مجلس الإدارة والجماهير.
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