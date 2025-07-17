الجربي: قاعدة "السلة" مبشّرة.. والمواهب تحتاج مزيداً من الاهتمام
هادي العنزي
أكد مدرب فريق البراعم (تحت 13 سنة) بنادي الكويت، التونسي الكسندر الجربي، أن قاعدة كرة السلة في الكويت بشكل عام مبشرة، نظرا لمشاركة أغلب الأندية في منافسات البراعم والناشئين.
وقال لـ «الأنباء»: المراحل السنية تعج بالمواهب المتميزة في مختلف المراكز، مما يبشر بمستقبل واعد، لكن في الوقت نفسه هذه المواهب بحاجة إلى رعاية واهتمام كبيرين وتطوير دائم من قبل الأندية، كما أنها تواجه تحديات عدة من قصر المدة الزمنية للدوري، وقلة عدد المباريات في الموسم، مما يؤثر سلبا على تطورهم في هذه المرحلة السنية، ولعل من الأفضل زيادة عدد الأندية، وتمديد مدة الدوري، وزيادة عدد المباريات في الموسم بما لا يقل عن 30 مباراة كحد أدنى، بالإضافة إلى إنشاء دوري تحت 11 سنة ليكون مواكبا للمعايير الدولية.
وشدد الجربي على أن من شأن إقامة معسكرات تدريبية موسمية خلال عطلتي الصيف والربيع تحت إشراف مختصين أن يسهم في تطوير المهارات الفنية والقدرات البدنية للاعبين بمختلف مراحلهم السنية، خاصة الصغار، لافتا إلى أن أندية الكويت والقادسية والقرين وكاظمة والنصر تبدي اهتماما كبيرا بالمراحل السنية، وتحرص على المنافسة في مختلف الفئات.
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