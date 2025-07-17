الجربي: قاعدة "السلة" مبشّرة.. والمواهب تحتاج مزيداً من الاهتمام



هادي العنزي

أكد مدرب فريق البراعم (تحت 13 سنة) بنادي الكويت، التونسي الكسندر الجربي، أن قاعدة كرة السلة في الكويت بشكل عام مبشرة، نظرا لمشاركة أغلب الأندية في منافسات البراعم والناشئين.

وقال لـ «الأنباء»: المراحل السنية تعج بالمواهب المتميزة في مختلف المراكز، مما يبشر بمستقبل واعد، لكن في الوقت نفسه هذه المواهب بحاجة إلى رعاية واهتمام كبيرين وتطوير دائم من قبل الأندية، كما أنها تواجه تحديات عدة من قصر المدة الزمنية للدوري، وقلة عدد المباريات في الموسم، مما يؤثر سلبا على تطورهم في هذه المرحلة السنية، ولعل من الأفضل زيادة عدد الأندية، وتمديد مدة الدوري، وزيادة عدد المباريات في الموسم بما لا يقل عن 30 مباراة كحد أدنى، بالإضافة إلى إنشاء دوري تحت 11 سنة ليكون مواكبا للمعايير الدولية.

وشدد الجربي على أن من شأن إقامة معسكرات تدريبية موسمية خلال عطلتي الصيف والربيع تحت إشراف مختصين أن يسهم في تطوير المهارات الفنية والقدرات البدنية للاعبين بمختلف مراحلهم السنية، خاصة الصغار، لافتا إلى أن أندية الكويت والقادسية والقرين وكاظمة والنصر تبدي اهتماما كبيرا بالمراحل السنية، وتحرص على المنافسة في مختلف الفئات.

ويتجلى هذا الحرص عبر انطلاق التدريبات بشكل مبكر جدا، كما أنها تخصص أوقاتا تدريبية على مدار العام، مما يدل على وجود رؤية واضحة وإستراتيجية بعيدة المدى.