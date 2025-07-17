أزرق الطائرة يلتقي عمان في "غرب آسيا" غداً

يعقوب العوضييفتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الـ 3 من مساء غد السبت مشواره في بطولة غرب آسيا الأولى والمقامة في مملكة البحرين في الفترة من 17 الى 27 يوليو الجاري أمام المنتخب العماني، حيث أعد منتخبنا عدته عبر تدريبات محلية انطلقت قبل أسبوعين ثم انتقل الى معسكر خارجي في تونس خاض خلاله عدة مباريات تجريبية مع منتخبي ليبيا وتونس.ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني جوليان الفاريز والمدرب الوطني زيد الكاظمي اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستمثل الأزرق في البطولة، وفي هذا السياق كان رئيس اتحاد اللعبة د.جابر المري قد أشاد بجهود منتخبنا الوطني بجهازيه الاداري والفني، مشيرا الى أهمية الظهور بالصورة التي تليق بسمعة الكرة الطائرة الكويتية في المحفل الآسيوي الدولي المرتقب.

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