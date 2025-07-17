أزرق الطائرة يلتقي عمان في "غرب آسيا" غداً

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أزرق الطائرة يلتقي عمان في "غرب آسيا" غداً
(MENAFN- Al-Anbaa)
يعقوب العوضي
يفتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الـ 3 من مساء غد السبت مشواره في بطولة غرب آسيا الأولى والمقامة في مملكة البحرين في الفترة من 17 الى 27 يوليو الجاري أمام المنتخب العماني، حيث أعد منتخبنا عدته عبر تدريبات محلية انطلقت قبل أسبوعين ثم انتقل الى معسكر خارجي في تونس خاض خلاله عدة مباريات تجريبية مع منتخبي ليبيا وتونس.
ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني جوليان الفاريز والمدرب الوطني زيد الكاظمي اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستمثل الأزرق في البطولة، وفي هذا السياق كان رئيس اتحاد اللعبة د.جابر المري قد أشاد بجهود منتخبنا الوطني بجهازيه الاداري والفني، مشيرا الى أهمية الظهور بالصورة التي تليق بسمعة الكرة الطائرة الكويتية في المحفل الآسيوي الدولي المرتقب.
يعقوب العوضي
يفتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الـ 3 من مساء غد السبت مشواره في بطولة غرب آسيا الأولى والمقامة في مملكة البحرين في الفترة من 17 الى 27 يوليو الجاري أمام المنتخب العماني، حيث أعد منتخبنا عدته عبر تدريبات محلية انطلقت قبل أسبوعين ثم انتقل الى معسكر خارجي في تونس خاض خلاله عدة مباريات تجريبية مع منتخبي ليبيا وتونس.
ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني جوليان الفاريز والمدرب الوطني زيد الكاظمي اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستمثل الأزرق في البطولة، وفي هذا السياق كان رئيس اتحاد اللعبة د.جابر المري قد أشاد بجهود منتخبنا الوطني بجهازيه الاداري والفني، مشيرا الى أهمية الظهور بالصورة التي تليق بسمعة الكرة الطائرة الكويتية في المحفل الآسيوي الدولي المرتقب.
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