ليلى عبدالله انتهت من "هوس"

سماح جمالانتهت الفنانة ليلى عبدالله من تصوير مسلسل «هوس» للمخرج اللبناني سعيد الماروق، ويشاركها البطولة هيا عبدالسلام، يعقوب الفرحان، حسين المنصور، إبراهيم الحربي، غادة الملا، عبدالله البلوشي، رهف العنزي، حسين الحداد وآخرون.المسلسل يتكون من 4 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد التعاون الأول بين ليلى عبدالله ويعقوب الفرحان.

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