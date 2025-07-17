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ليلى عبدالله انتهت من "هوس"
(MENAFN- Al-Anbaa)
سماح جمال
انتهت الفنانة ليلى عبدالله من تصوير مسلسل «هوس» للمخرج اللبناني سعيد الماروق، ويشاركها البطولة هيا عبدالسلام، يعقوب الفرحان، حسين المنصور، إبراهيم الحربي، غادة الملا، عبدالله البلوشي، رهف العنزي، حسين الحداد وآخرون.
المسلسل يتكون من 4 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد التعاون الأول بين ليلى عبدالله ويعقوب الفرحان.
سماح جمال
انتهت الفنانة ليلى عبدالله من تصوير مسلسل «هوس» للمخرج اللبناني سعيد الماروق، ويشاركها البطولة هيا عبدالسلام، يعقوب الفرحان، حسين المنصور، إبراهيم الحربي، غادة الملا، عبدالله البلوشي، رهف العنزي، حسين الحداد وآخرون.
المسلسل يتكون من 4 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد التعاون الأول بين ليلى عبدالله ويعقوب الفرحان.
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