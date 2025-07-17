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424 مليون ريال وفر للمملكة بالخلايا المناعية والإجازات الرقمية - جريدة الوطن السعودية

424 مليون ريال وفر للمملكة بالخلايا المناعية والإجازات الرقمية - جريدة الوطن السعودية

2025-07-17 11:11:52
(MENAFN- Al Watan) نجح المجلس الصحي السعودي في توطين تقنية الخلايا المناعية ما أسهم في تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، محققا وفورات مالية وصلت إلى 396.5 مليون ريال، كما وفر بتطبيقه مبادرة الإجازات المرضية الرقمية 27.8 مليون ريال، ليصل إجمالي الوفورات التي حققها إلى 424.1 مليون ريال خلال العام 2024.
وحققت المملكة إنجازات نوعية تعزز مركزها الرائد للرعاية الصحية، وذلك حسب إحصائيات المجلس الصحي السعودي للعام 2024، وذلك من خلال تطبيق معايير عالمية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ودعم مبادرات مبتكرة لتطوير منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وساهم النموذج السعودي للرعاية الصحية في خفض الوفيات المبكرة بنسبة 40 %، وحوادث المرور بنسبة 50 %، وإنقاذ 75.000 حياة، مع رفع متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 سنة، وتوفير تغطية صحية لـ96 % من التجمعات السكانية.
الاعتماد العالمي وسلامة المرضى
في عام 2024 حصل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) على الاعتماد الثلاثي الكامل من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مما يعكس التزامه بالمعايير العالمية.
وارتفعت نسبة المستشفيات في النطاق الأخضر من 9.6 % في 2016 إلى 70.77 % في 2024، مع تطبيق 20 متطلبًا وطنيًا للسلامة.
واعتمد ((سباهي)) 2.172 منشأة صحية، تشمل 340 مستشفى، و1.396 مركز رعاية أولية، و271 عيادة خارجية، و137 مختبرًا، و12 مركز أسنان، و8 خدمات رعاية منزلية، و8 خدمات لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة.
ويضم المركز 474 مقيمًا معتمدًا و250 مقيمًا تحت التدريب، واستجاب لـ1.137 طلبًا ضمن مبادرة ((صوت العميل)).
زراعة الأعضاء
سجل المركز السعودي لزراعة الأعضاء زيادة في موافقات التبرع من المتوفين دماغيًا من 80 في 2022 إلى 111 في 2023، ثم إلى 141 في 2024، مع زراعة 393 عضوًا مقارنة بـ349 في 2023 و بـ297 في 2024.
كما نجح البرنامج الوطني لتبادل الكلى بإجراء أول عملية تبادلية بين مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، بواقع 7 مستفيدين في 2024، ودعم 31 برنامجًا معتمدًا لزراعة الأعضاء.
مواجهة السرطان
انضمت المملكة في عام 2024 إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. وسجل السجل السعودي للسرطان 22.912 حالة في 2021، و24.470 حالة في 2022.
وشكّل السعوديون 81 % من الحالات في 2021 (19 % لغير السعوديين)، و79.9 % في 2022 (20.1 % لغير السعوديين).
وسجلت الإناث نسبة أعلى (59.6 % في 2021، و54.6 % في 2022) مقارنة بالذكور (40.4 % في 2021، و45.4 % في 2022).
وتصدر سرطان الثدي لدى النساء (3.472 حالة في 2021، و3.280 في 2022)، وسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال (1.200 حالة في 2021، و1.470 في 2022). وجاء سرطان اللوكيميا الأكثر شيوعًا لدى الأطفال (273 حالة في 2021، و271 في 2022).
كما تمت زيارة 96 مستشفى ميدانيًا.
وحققت معدلات النجاة تصنيفًا عالميًا، حيث بلغت لسرطان الثدي 84 % في 2005 و82 % في 2010، وسرطان عنق الرحم 52 % في 2005 و40 % في 2010، وسرطان القولون 71 % في كلا العامين.
كما أُطلقت ((مبادرة أطلس السرطان)) بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسرطان لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
الحسابات الصحية الوطنية
سجلت الحسابات الصحية الوطنية لعام 2023 زيادة في الإنفاق الصحي إلى 227.684 مليون ريال ( 5.69% من الناتج المحلي الإجمالي 4.003.436 مليون ريال)، مقارنة بـ 220.910 مليون ريال (5.31 %) في 2022.
وبلغ متوسط الإنفاق للفرد 6770 ريالاً لـ33.628.900 نسمة، مقابل 6865 ريالاً في 2022.
وسجل الإنفاق الحكومي 156.918 مليون ريال (68.92 %)، بمتوسط 4666 ريالاً للفرد، والإنفاق من الجيب 32.140 مليون ريال (14.12 %)، والتأمين الصحي 38.625 مليون ريال (16.96 %).
وارتفع الإنفاق للفرد من 3399 ريالاً (2015) إلى 6770 ريالا ً (2023)
كما ارتفع إنفاق المرضى المنومين إلى 64.722 ريالاً (من 59.414 ريال في 2022)، بينما انخفض في الطوارئ والعيادات إلى 48.584 ريالاً (من 102.277 ريال)، ومراكز الرعاية الأولية إلى71.147 ريالاً (من 86.301 ريال).
الملف الصحي الموحد (نفيس)
استفاد أكثر من 31 مليون مواطن ومقيم من منصة ((نفيس)) (الملف الصحي الموحد)، التي سجلت 580 مليون عملية تبادل بيانات صحية، تشمل 205 ملايين نتيجة أشعة، و26.6 مليون نتيجة مختبر، و4.3 ملايين تقرير طبي، و236 مليون تاريخ زيارة، و155.3 مليون وصفة دوائية، و3 ملايين طلب أشعة، و17.1 مليون طلب مختبر، و135.5 مليون تطعيم، و700 ألف إحالة.
وتربط ((نفيس)) 2.000 منشأة صحية، تشمل 128 مستشفى و2.065 عيادة خاصة.
حملة ((رمضانك تغيير))
حققت حملة ((رمضانك تغيير)) أكثر من مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع 38 ظهورًا إعلاميًا مقروءًا و15 ظهورًا مرئيًا ومسموعًا. كما أصدرت 270 مادة توعوية، تشمل 5 أدلة توعوية و5 فيديوهات توعوية.
رعاية السكري والأمراض الوراثية
رصد النظام الإحصائي الإلكتروني لمراكز السكري بيانات 330,066 مريضًا، بتغطية 80 % من المراكز الحكومية والعسكرية، مع تسجيل 74 % للسكري النوع الثاني، 14 % للنوع الأول، و 12% لسكري الحمل.
صمامات القلب
ركز موجز سياسة أمراض صمامات القلب على كبار السن (60 عامًا فأكثر)، مع معدل انتشار الصمام الأبهري 2-7 %، حيث تؤدي 50 % من الحالات غير المشخصة إلى الوفاة خلال عامين.
التحول الرقمي
اعتمد ((القاموس الدوائي)) الوطني، الذي يضم 5.000 اسم علمي و9.500 اسم تجاري.
وارتفع عدد الجهات المرخصة للترميز الطبي إلى 4.469 جهة في 2024، مقارنة بـ1,926 في 2023، و1,090 في 2022، و937 في 2021. كما ارتفع عدد المنشآت الصحية إلى 6.127 في 2024، مقارنة بـ5.688 في 2023، و4.911 في 2022، و3,922 في 2021.
وبلغ عدد المنشآت الصحية من خلال التكامل الرقمي 2.209 في 2024، مقارنة بـ1.759 في 2023، و964 في 2022، و647 في 2021.
وسجل عدد الممارسين الصحيين 142.899 في 2024، مقارنة بـ124.064 في 2023، و88.818 في 2022، و61.020 في 2021.
بوابة ((نهر ساب))
سجلت بوابة ((نهر ساب)) 11 دراسة وطنية، و170 متغيرًا بحثيًا، و150.000 زيارة، مع منح 11 معرفًا رقميًا (DOI)، وتوثيق 1.200,000 حالة، وتسجيل 960 باحثًا.
مشروع عام الإبداع
حقق مشروع عام الإبداع 2024، نسبة تامة 100% من أهدافه، بتدريب 61 قائدًا وموظفًا، تطبيق 20 فكرة عبر منصة إبداع، ومشاركة 75 % من الموظفين في 67 برنامجًا تدريبيًا، مع 221 شهادة.
رأس المال البشري
يضم المجلس الصحي 184 موظفًا (110 موظفين، 74 موظفة)، مع نسبة 23 % قيادات نسائية.
وقدم 67 برنامجًا تدريبيًا، محققًا نسبة جودة بيانات وظيفية 92%.
الحسابات الختامية
سجل تسليم الحسابات الختامية تقدمًا بـ83 يومًا في 2024 (65 يومًا في 2023، و82 يومًا في 2022)، مقتربًا من هدف 90 يومًا.
وبلغت فرص كفاءة الإنفاق 2.92 في 2024 (2.55 في 2023، و2 في 2022)، قريبًا من هدف 3 فرص.
ووصل الصرف الفعلي من الميزانية إلى 96.31 % في 2023 (94.8 % في 2022، و90.87 % في 2021).
وحققت وفورات مالية بقيمة 424.1 مليون ريال منها 396.5 مليون ريال عبر توطين تقنية الخلايا المناعية المحورة، و27.8 مليون ريال عبر الإجازات المرضية الرقمية.
النموذج السعودي للرعاية الصحية
خفض الوفيات المبكرة: 40%
تقليل حوادث المرور: 50%
إنقاذ الأرواح: 75.000 حياة
رفع متوسط العمر المتوقع: إلى 78.8 سنة
تغطية صحية: 96% من التجمعات السكانية
منشآت صحية معتمدة ((سباهي))
2.172 منشأة
340 مستشفى
1.396 مركز رعاية أولية
271 عيادة خارجية
137 مختبرًا
12 مركز أسنان
8 خدمات رعاية منزلية
8 خدمات متلازمة الشرايين التاجية الحادة
474 مقيمًا معتمدًا
250 تحت التدريب
استجابة لـ1.137 طلبًا ضمن مبادرة ((صوت العميل))

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