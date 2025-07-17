424 مليون ريال وفر للمملكة بالخلايا المناعية والإجازات الرقمية - جريدة الوطن السعودية

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424 مليون ريال وفر للمملكة بالخلايا المناعية والإجازات الرقمية - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) نجح المجلس الصحي السعودي في توطين تقنية الخلايا المناعية ما أسهم في تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، محققا وفورات مالية وصلت إلى 396.5 مليون ريال، كما وفر بتطبيقه مبادرة الإجازات المرضية الرقمية 27.8 مليون ريال، ليصل إجمالي الوفورات التي حققها إلى 424.1 مليون ريال خلال العام 2024.
وحققت المملكة إنجازات نوعية تعزز مركزها الرائد للرعاية الصحية، وذلك حسب إحصائيات المجلس الصحي السعودي للعام 2024، وذلك من خلال تطبيق معايير عالمية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ودعم مبادرات مبتكرة لتطوير منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وساهم النموذج السعودي للرعاية الصحية في خفض الوفيات المبكرة بنسبة 40 %، وحوادث المرور بنسبة 50 %، وإنقاذ 75.000 حياة، مع رفع متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 سنة، وتوفير تغطية صحية لـ96 % من التجمعات السكانية.
الاعتماد العالمي وسلامة المرضى
في عام 2024 حصل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) على الاعتماد الثلاثي الكامل من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مما يعكس التزامه بالمعايير العالمية.
وارتفعت نسبة المستشفيات في النطاق الأخضر من 9.6 % في 2016 إلى 70.77 % في 2024، مع تطبيق 20 متطلبًا وطنيًا للسلامة.
واعتمد ((سباهي)) 2.172 منشأة صحية، تشمل 340 مستشفى، و1.396 مركز رعاية أولية، و271 عيادة خارجية، و137 مختبرًا، و12 مركز أسنان، و8 خدمات رعاية منزلية، و8 خدمات لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة.
ويضم المركز 474 مقيمًا معتمدًا و250 مقيمًا تحت التدريب، واستجاب لـ1.137 طلبًا ضمن مبادرة ((صوت العميل)).
زراعة الأعضاء
سجل المركز السعودي لزراعة الأعضاء زيادة في موافقات التبرع من المتوفين دماغيًا من 80 في 2022 إلى 111 في 2023، ثم إلى 141 في 2024، مع زراعة 393 عضوًا مقارنة بـ349 في 2023 و بـ297 في 2024.
كما نجح البرنامج الوطني لتبادل الكلى بإجراء أول عملية تبادلية بين مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، بواقع 7 مستفيدين في 2024، ودعم 31 برنامجًا معتمدًا لزراعة الأعضاء.
مواجهة السرطان
انضمت المملكة في عام 2024 إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. وسجل السجل السعودي للسرطان 22.912 حالة في 2021، و24.470 حالة في 2022.
وشكّل السعوديون 81 % من الحالات في 2021 (19 % لغير السعوديين)، و79.9 % في 2022 (20.1 % لغير السعوديين).
وسجلت الإناث نسبة أعلى (59.6 % في 2021، و54.6 % في 2022) مقارنة بالذكور (40.4 % في 2021، و45.4 % في 2022).
وتصدر سرطان الثدي لدى النساء (3.472 حالة في 2021، و3.280 في 2022)، وسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال (1.200 حالة في 2021، و1.470 في 2022). وجاء سرطان اللوكيميا الأكثر شيوعًا لدى الأطفال (273 حالة في 2021، و271 في 2022).
كما تمت زيارة 96 مستشفى ميدانيًا.
وحققت معدلات النجاة تصنيفًا عالميًا، حيث بلغت لسرطان الثدي 84 % في 2005 و82 % في 2010، وسرطان عنق الرحم 52 % في 2005 و40 % في 2010، وسرطان القولون 71 % في كلا العامين.
كما أُطلقت ((مبادرة أطلس السرطان)) بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسرطان لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
الحسابات الصحية الوطنية
سجلت الحسابات الصحية الوطنية لعام 2023 زيادة في الإنفاق الصحي إلى 227.684 مليون ريال ( 5.69% من الناتج المحلي الإجمالي 4.003.436 مليون ريال)، مقارنة بـ 220.910 مليون ريال (5.31 %) في 2022.
وبلغ متوسط الإنفاق للفرد 6770 ريالاً لـ33.628.900 نسمة، مقابل 6865 ريالاً في 2022.
وسجل الإنفاق الحكومي 156.918 مليون ريال (68.92 %)، بمتوسط 4666 ريالاً للفرد، والإنفاق من الجيب 32.140 مليون ريال (14.12 %)، والتأمين الصحي 38.625 مليون ريال (16.96 %).
وارتفع الإنفاق للفرد من 3399 ريالاً (2015) إلى 6770 ريالا ً (2023)
كما ارتفع إنفاق المرضى المنومين إلى 64.722 ريالاً (من 59.414 ريال في 2022)، بينما انخفض في الطوارئ والعيادات إلى 48.584 ريالاً (من 102.277 ريال)، ومراكز الرعاية الأولية إلى71.147 ريالاً (من 86.301 ريال).
الملف الصحي الموحد (نفيس)
استفاد أكثر من 31 مليون مواطن ومقيم من منصة ((نفيس)) (الملف الصحي الموحد)، التي سجلت 580 مليون عملية تبادل بيانات صحية، تشمل 205 ملايين نتيجة أشعة، و26.6 مليون نتيجة مختبر، و4.3 ملايين تقرير طبي، و236 مليون تاريخ زيارة، و155.3 مليون وصفة دوائية، و3 ملايين طلب أشعة، و17.1 مليون طلب مختبر، و135.5 مليون تطعيم، و700 ألف إحالة.
وتربط ((نفيس)) 2.000 منشأة صحية، تشمل 128 مستشفى و2.065 عيادة خاصة.
حملة ((رمضانك تغيير))
حققت حملة ((رمضانك تغيير)) أكثر من مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع 38 ظهورًا إعلاميًا مقروءًا و15 ظهورًا مرئيًا ومسموعًا. كما أصدرت 270 مادة توعوية، تشمل 5 أدلة توعوية و5 فيديوهات توعوية.
رعاية السكري والأمراض الوراثية
رصد النظام الإحصائي الإلكتروني لمراكز السكري بيانات 330,066 مريضًا، بتغطية 80 % من المراكز الحكومية والعسكرية، مع تسجيل 74 % للسكري النوع الثاني، 14 % للنوع الأول، و 12% لسكري الحمل.
صمامات القلب
ركز موجز سياسة أمراض صمامات القلب على كبار السن (60 عامًا فأكثر)، مع معدل انتشار الصمام الأبهري 2-7 %، حيث تؤدي 50 % من الحالات غير المشخصة إلى الوفاة خلال عامين.
التحول الرقمي
اعتمد ((القاموس الدوائي)) الوطني، الذي يضم 5.000 اسم علمي و9.500 اسم تجاري.
وارتفع عدد الجهات المرخصة للترميز الطبي إلى 4.469 جهة في 2024، مقارنة بـ1,926 في 2023، و1,090 في 2022، و937 في 2021. كما ارتفع عدد المنشآت الصحية إلى 6.127 في 2024، مقارنة بـ5.688 في 2023، و4.911 في 2022، و3,922 في 2021.
وبلغ عدد المنشآت الصحية من خلال التكامل الرقمي 2.209 في 2024، مقارنة بـ1.759 في 2023، و964 في 2022، و647 في 2021.
وسجل عدد الممارسين الصحيين 142.899 في 2024، مقارنة بـ124.064 في 2023، و88.818 في 2022، و61.020 في 2021.
بوابة ((نهر ساب))
سجلت بوابة ((نهر ساب)) 11 دراسة وطنية، و170 متغيرًا بحثيًا، و150.000 زيارة، مع منح 11 معرفًا رقميًا (DOI)، وتوثيق 1.200,000 حالة، وتسجيل 960 باحثًا.
مشروع عام الإبداع
حقق مشروع عام الإبداع 2024، نسبة تامة 100% من أهدافه، بتدريب 61 قائدًا وموظفًا، تطبيق 20 فكرة عبر منصة إبداع، ومشاركة 75 % من الموظفين في 67 برنامجًا تدريبيًا، مع 221 شهادة.
رأس المال البشري
يضم المجلس الصحي 184 موظفًا (110 موظفين، 74 موظفة)، مع نسبة 23 % قيادات نسائية.
وقدم 67 برنامجًا تدريبيًا، محققًا نسبة جودة بيانات وظيفية 92%.
الحسابات الختامية
سجل تسليم الحسابات الختامية تقدمًا بـ83 يومًا في 2024 (65 يومًا في 2023، و82 يومًا في 2022)، مقتربًا من هدف 90 يومًا.
وبلغت فرص كفاءة الإنفاق 2.92 في 2024 (2.55 في 2023، و2 في 2022)، قريبًا من هدف 3 فرص.
ووصل الصرف الفعلي من الميزانية إلى 96.31 % في 2023 (94.8 % في 2022، و90.87 % في 2021).
وحققت وفورات مالية بقيمة 424.1 مليون ريال منها 396.5 مليون ريال عبر توطين تقنية الخلايا المناعية المحورة، و27.8 مليون ريال عبر الإجازات المرضية الرقمية.
النموذج السعودي للرعاية الصحية
خفض الوفيات المبكرة: 40%
تقليل حوادث المرور: 50%
إنقاذ الأرواح: 75.000 حياة
رفع متوسط العمر المتوقع: إلى 78.8 سنة
تغطية صحية: 96% من التجمعات السكانية
منشآت صحية معتمدة ((سباهي))
2.172 منشأة
340 مستشفى
1.396 مركز رعاية أولية
271 عيادة خارجية
137 مختبرًا
12 مركز أسنان
8 خدمات رعاية منزلية
8 خدمات متلازمة الشرايين التاجية الحادة
474 مقيمًا معتمدًا
250 تحت التدريب
استجابة لـ1.137 طلبًا ضمن مبادرة ((صوت العميل))
وحققت المملكة إنجازات نوعية تعزز مركزها الرائد للرعاية الصحية، وذلك حسب إحصائيات المجلس الصحي السعودي للعام 2024، وذلك من خلال تطبيق معايير عالمية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ودعم مبادرات مبتكرة لتطوير منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وساهم النموذج السعودي للرعاية الصحية في خفض الوفيات المبكرة بنسبة 40 %، وحوادث المرور بنسبة 50 %، وإنقاذ 75.000 حياة، مع رفع متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 سنة، وتوفير تغطية صحية لـ96 % من التجمعات السكانية.
الاعتماد العالمي وسلامة المرضى
في عام 2024 حصل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) على الاعتماد الثلاثي الكامل من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مما يعكس التزامه بالمعايير العالمية.
وارتفعت نسبة المستشفيات في النطاق الأخضر من 9.6 % في 2016 إلى 70.77 % في 2024، مع تطبيق 20 متطلبًا وطنيًا للسلامة.
واعتمد ((سباهي)) 2.172 منشأة صحية، تشمل 340 مستشفى، و1.396 مركز رعاية أولية، و271 عيادة خارجية، و137 مختبرًا، و12 مركز أسنان، و8 خدمات رعاية منزلية، و8 خدمات لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة.
ويضم المركز 474 مقيمًا معتمدًا و250 مقيمًا تحت التدريب، واستجاب لـ1.137 طلبًا ضمن مبادرة ((صوت العميل)).
زراعة الأعضاء
سجل المركز السعودي لزراعة الأعضاء زيادة في موافقات التبرع من المتوفين دماغيًا من 80 في 2022 إلى 111 في 2023، ثم إلى 141 في 2024، مع زراعة 393 عضوًا مقارنة بـ349 في 2023 و بـ297 في 2024.
كما نجح البرنامج الوطني لتبادل الكلى بإجراء أول عملية تبادلية بين مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، بواقع 7 مستفيدين في 2024، ودعم 31 برنامجًا معتمدًا لزراعة الأعضاء.
مواجهة السرطان
انضمت المملكة في عام 2024 إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. وسجل السجل السعودي للسرطان 22.912 حالة في 2021، و24.470 حالة في 2022.
وشكّل السعوديون 81 % من الحالات في 2021 (19 % لغير السعوديين)، و79.9 % في 2022 (20.1 % لغير السعوديين).
وسجلت الإناث نسبة أعلى (59.6 % في 2021، و54.6 % في 2022) مقارنة بالذكور (40.4 % في 2021، و45.4 % في 2022).
وتصدر سرطان الثدي لدى النساء (3.472 حالة في 2021، و3.280 في 2022)، وسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال (1.200 حالة في 2021، و1.470 في 2022). وجاء سرطان اللوكيميا الأكثر شيوعًا لدى الأطفال (273 حالة في 2021، و271 في 2022).
كما تمت زيارة 96 مستشفى ميدانيًا.
وحققت معدلات النجاة تصنيفًا عالميًا، حيث بلغت لسرطان الثدي 84 % في 2005 و82 % في 2010، وسرطان عنق الرحم 52 % في 2005 و40 % في 2010، وسرطان القولون 71 % في كلا العامين.
كما أُطلقت ((مبادرة أطلس السرطان)) بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسرطان لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
الحسابات الصحية الوطنية
سجلت الحسابات الصحية الوطنية لعام 2023 زيادة في الإنفاق الصحي إلى 227.684 مليون ريال ( 5.69% من الناتج المحلي الإجمالي 4.003.436 مليون ريال)، مقارنة بـ 220.910 مليون ريال (5.31 %) في 2022.
وبلغ متوسط الإنفاق للفرد 6770 ريالاً لـ33.628.900 نسمة، مقابل 6865 ريالاً في 2022.
وسجل الإنفاق الحكومي 156.918 مليون ريال (68.92 %)، بمتوسط 4666 ريالاً للفرد، والإنفاق من الجيب 32.140 مليون ريال (14.12 %)، والتأمين الصحي 38.625 مليون ريال (16.96 %).
وارتفع الإنفاق للفرد من 3399 ريالاً (2015) إلى 6770 ريالا ً (2023)
كما ارتفع إنفاق المرضى المنومين إلى 64.722 ريالاً (من 59.414 ريال في 2022)، بينما انخفض في الطوارئ والعيادات إلى 48.584 ريالاً (من 102.277 ريال)، ومراكز الرعاية الأولية إلى71.147 ريالاً (من 86.301 ريال).
الملف الصحي الموحد (نفيس)
استفاد أكثر من 31 مليون مواطن ومقيم من منصة ((نفيس)) (الملف الصحي الموحد)، التي سجلت 580 مليون عملية تبادل بيانات صحية، تشمل 205 ملايين نتيجة أشعة، و26.6 مليون نتيجة مختبر، و4.3 ملايين تقرير طبي، و236 مليون تاريخ زيارة، و155.3 مليون وصفة دوائية، و3 ملايين طلب أشعة، و17.1 مليون طلب مختبر، و135.5 مليون تطعيم، و700 ألف إحالة.
وتربط ((نفيس)) 2.000 منشأة صحية، تشمل 128 مستشفى و2.065 عيادة خاصة.
حملة ((رمضانك تغيير))
حققت حملة ((رمضانك تغيير)) أكثر من مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع 38 ظهورًا إعلاميًا مقروءًا و15 ظهورًا مرئيًا ومسموعًا. كما أصدرت 270 مادة توعوية، تشمل 5 أدلة توعوية و5 فيديوهات توعوية.
رعاية السكري والأمراض الوراثية
رصد النظام الإحصائي الإلكتروني لمراكز السكري بيانات 330,066 مريضًا، بتغطية 80 % من المراكز الحكومية والعسكرية، مع تسجيل 74 % للسكري النوع الثاني، 14 % للنوع الأول، و 12% لسكري الحمل.
صمامات القلب
ركز موجز سياسة أمراض صمامات القلب على كبار السن (60 عامًا فأكثر)، مع معدل انتشار الصمام الأبهري 2-7 %، حيث تؤدي 50 % من الحالات غير المشخصة إلى الوفاة خلال عامين.
التحول الرقمي
اعتمد ((القاموس الدوائي)) الوطني، الذي يضم 5.000 اسم علمي و9.500 اسم تجاري.
وارتفع عدد الجهات المرخصة للترميز الطبي إلى 4.469 جهة في 2024، مقارنة بـ1,926 في 2023، و1,090 في 2022، و937 في 2021. كما ارتفع عدد المنشآت الصحية إلى 6.127 في 2024، مقارنة بـ5.688 في 2023، و4.911 في 2022، و3,922 في 2021.
وبلغ عدد المنشآت الصحية من خلال التكامل الرقمي 2.209 في 2024، مقارنة بـ1.759 في 2023، و964 في 2022، و647 في 2021.
وسجل عدد الممارسين الصحيين 142.899 في 2024، مقارنة بـ124.064 في 2023، و88.818 في 2022، و61.020 في 2021.
بوابة ((نهر ساب))
سجلت بوابة ((نهر ساب)) 11 دراسة وطنية، و170 متغيرًا بحثيًا، و150.000 زيارة، مع منح 11 معرفًا رقميًا (DOI)، وتوثيق 1.200,000 حالة، وتسجيل 960 باحثًا.
مشروع عام الإبداع
حقق مشروع عام الإبداع 2024، نسبة تامة 100% من أهدافه، بتدريب 61 قائدًا وموظفًا، تطبيق 20 فكرة عبر منصة إبداع، ومشاركة 75 % من الموظفين في 67 برنامجًا تدريبيًا، مع 221 شهادة.
رأس المال البشري
يضم المجلس الصحي 184 موظفًا (110 موظفين، 74 موظفة)، مع نسبة 23 % قيادات نسائية.
وقدم 67 برنامجًا تدريبيًا، محققًا نسبة جودة بيانات وظيفية 92%.
الحسابات الختامية
سجل تسليم الحسابات الختامية تقدمًا بـ83 يومًا في 2024 (65 يومًا في 2023، و82 يومًا في 2022)، مقتربًا من هدف 90 يومًا.
وبلغت فرص كفاءة الإنفاق 2.92 في 2024 (2.55 في 2023، و2 في 2022)، قريبًا من هدف 3 فرص.
ووصل الصرف الفعلي من الميزانية إلى 96.31 % في 2023 (94.8 % في 2022، و90.87 % في 2021).
وحققت وفورات مالية بقيمة 424.1 مليون ريال منها 396.5 مليون ريال عبر توطين تقنية الخلايا المناعية المحورة، و27.8 مليون ريال عبر الإجازات المرضية الرقمية.
النموذج السعودي للرعاية الصحية
خفض الوفيات المبكرة: 40%
تقليل حوادث المرور: 50%
إنقاذ الأرواح: 75.000 حياة
رفع متوسط العمر المتوقع: إلى 78.8 سنة
تغطية صحية: 96% من التجمعات السكانية
منشآت صحية معتمدة ((سباهي))
2.172 منشأة
340 مستشفى
1.396 مركز رعاية أولية
271 عيادة خارجية
137 مختبرًا
12 مركز أسنان
8 خدمات رعاية منزلية
8 خدمات متلازمة الشرايين التاجية الحادة
474 مقيمًا معتمدًا
250 تحت التدريب
استجابة لـ1.137 طلبًا ضمن مبادرة ((صوت العميل))
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