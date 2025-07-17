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283.8 مليار ريال أنفقها السياح في السعودية في 2024

283.8 مليار ريال أنفقها السياح في السعودية في 2024

2025-07-17 11:10:30
(MENAFN- Al Watan) استقبلت المملكة 29.7 مليون سائح وافد خلال العام 2024، أنفقوا 168.5 مليار ريال، وانضم هؤلاء إلى جانب 86.2 مليون سائح محلي، ليصل المجموع إلى 115.9 مليون سائح، وذلك في إنجاز غير مسبوق في القطاع السياحي.
وسجلت السياحة الوافدة نموًا بنسبة 8 % مقارنة بعام 2023 (بلغ عدد السياح فيه 27.4 مليون سائح)، و70 % مقارنة بعام 2019 (17.5 مليون سائح)، فيما ارتفعت السياحة المحلية بنسبة 5 % مقارنة بعام 2023 (وبلغت 81.9 مليون سائح)، و80 % مقارنة بعام 2019 (بلغت 47.8 مليون سائح).
وسجّل شهر مارس 2024 أعلى معدلات استقطاب للسياح الوافدين بـ3.2 ملايين سائح، بينما تصدر يونيو السياحة المحلية بـ9.6 ملايين سائح، مدفوعًا بموسم الصيف وإجازات الأعياد.
وكشفت وزارة السياحة عن إحصائيات عام 2024، مسلطة الضوء على الأداء المتميز لقطاع السياحة، الذي يعكس جهود المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
إنفاق سياحي قياسي
بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 283.8 مليار ريال، منها 168.5 مليار ريال من السياحة الوافدة بنمو 19 % عن عام 2023 ونمو 63 % عن عام 2019، ومنها كذلك 115.3 مليار ريال من السياحة المحلية بنمو 1 % عن عام 2023 ونمو 88 % عن عام 2019.
ذروة الإنفاق
سجّل شهر يونيو ذروة الإنفاق السياحي المحلي بـ14.9 مليار ريال، بينما بلغ إنفاق السياح الوافدين ذروته في يونيو بـ29.8 مليار ريال.
الترفيه يقود جاذبية المملكة
تصدر غرض الترفيه وقضاء العطلات قائمة الأغراض الرئيسة للسياح الوافدين بنسبة نمو بلغت 20 % مقارنة بعام 2023، ونمو 565 % مقارنة بعام 2019.
وبلغ إجمالي الرحلات السياحية الوافدة 17.4 مليون رحلة في عام 2024، بنمو سنوي 9 % عن عام 2023، وبنسبة تغيير بلغت 127 % مقارنة بعام 2019.
وشكلت الأغراض غير الدينية 59 % من إجمالي الرحلات الوافدة في 2024، مقارنة بـ44 % في 2019.
واستحوذت السياحة الترفيهية على 25 % من الرحلات الوافدة بـ7.5 ملايين رحلة، تلتها زيارة الأصدقاء والأقارب بـ5.9 ملايين رحلة (20 %)، فيما حافظت الأغراض الدينية على صدارتها بـ12.3 مليون رحلة (41 %).
وسجلت أغراض الأعمال وغيرها 2 مليون رحلة لكل منها (7 %).
على الصعيد المحلي، تصدر غرض الترفيه وقضاء العطلات الأغراض الرئيسة بـ32.3 مليون رحلة (37 % من إجمالي الزوار المحليين)، تلته زيارة الأصدقاء والأقارب بـ30.1 مليون رحلة (35 %)، ثم الأغراض الدينية بـ11.4 مليون رحلة (13 %)، والأعمال بـ8.9 ملايين رحلة (10 %)، وأغراض أخرى بـ3.4 ملايين رحلة (4 %).
زوار من العالم
تصدرت دول آسيا والمحيط الهادئ قائمة المناطق المصدرة للسياح إلى المملكة بنسبة 33 % (9.7 ملايين سائح)، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28 % (نحو 8.4 ملايين سائح)، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 27 % (نحو 8 ملايين سائح)، وأوروبا بنسبة 8 % (نحو 2.4 ملايين سائح)، وإفريقيا بنسبة 2 % (نحو 0.6 مليون سائح)، والأمريكيتان بنسبة 2 % (نحو 0.6 مليون سائح).
صدارة مصرية
كانت مصر الأعلى إيفادًا بـ3.2 ملايين سائح، تلتها باكستان بـ2.8 مليون سائح، والبحرين بـ2.6 مليون سائح، والكويت بـ2.1 مليون سائح، والهند بـ1.9 مليون سائح، وإندونيسيا بـ1.9 مليون سائح، والإمارات بـ1.5 مليون سائح، والأردن بـ1.2 مليون سائح، وقطر بـ1.2 مليون سائح، والعراق بـ1.1 مليون سائح.
كما برزت تركيا بـ0.8 مليون سائح من أوروبا، والولايات المتحدة بـ0.4 مليون سائح من الأمريكتين، ونيجيريا بـ0.2 مليون سائح من إفريقيا.
مكة المكرمة الوجهة الأولى
تصدرت مدينة مكة المكرمة الوجهات السياحية بـ17.4 ملايين زائر مبيت من الخارج، تلتها الرياض بـ2.7 ملايين زائر، وجدة بـ2.1 مليون زائر، والدمام والخبر بـ1.3 مليون زائر لكل منهما، والأحساء بمليون زائر.
وفي السياحة المحلية سجلت منطقة مكة المكرمة 23.5 مليون زائر مبيت (27 %)، تلتها الرياض بـ17.6 مليون زائر (20 %)، والمنطقة الشرقية بـ13.6 مليون زائر (16 %)، وعسير بـ7.3 ملايين زائر (9 %)، والمدينة المنورة بـ6.7 ملايين زائر (8 %).
كما استقبلت القصيم 4.9 ملايين زائر، وتبوك 3.1 ملايين زائر، وجازان 2.9 مليون زائر، وحائل 1.8 مليون زائر، ونجران 1.3 مليون زائر، والجوف 1.2 مليون زائر، والباحة والحدود الشمالية 1.1 مليون زائر لكل منهما.
الرياض نجمة السياحة المحلية
تصدرت الرياض المدن المحلية بـ12.7 مليون سائح (15 %)، تلتها جدة بـ9.2 ملايين سائح (11 %)، ومكة المكرمة بـ8.3 ملايين سائح (10 %)، والمدينة المنورة بـ5.1 ملايين سائح (6 %)، والدمام بـ4.5 ملايين سائح (5 %).
وسجلت بريدة والطائف 3.7 ملايين سائح لكل منهما، والأحساء 3.0 ملايين سائح، وأبها 2.9 مليون سائح، والخبر 2.0 مليون سائح.
إقامة فاخرة لكل الأذواق
اختار 57 % من السياح الوافدين (16.8 مليون زائر) الفنادق كوجهة إقامة رئيسة، تلتها الشقق بنسبة 22 % (6.5 ملايين سائح)، بينما استضافت مرافق الضيافة السياحية الخاصة 5.4 ملايين سائح (18 %).
وشكّلت الفنادق والشقق معًا 78 % من إجمالي مرافق الضيافة المستخدمة من قبل السياح الوافدين، في حين بلغت خيارات الإقامة الأخرى 3 %.
على صعيد السياح المحليين، فضّلوا المساكن الخاصة بنسبة 37 %، تلتها الفنادق بنسبة 32 %، ثم الشقق بنسبة 25 %، وأخيرًا خيارات أخرى بنسبة 6 % من إجمالي السياح.
إنفاق وإقامة
بلغ متوسط إنفاق السائح الوافد لكل رحلة 5669 ريالا، بمتوسط إقامة 19 ليلة.
في المقابل، بلغ متوسط إنفاق السائح المحلي لكل رحلة 1338 ريالاً، بمتوسط إقامة 6.3 ليالٍ.
المدينة المنورة وجهة الحركة السياحية
تصدرت المدينة المنورة الحركة السياحية الإضافية للزوار المبيتين من الخارج في عام 2024 بـ11.6 مليون زيارة، معظمها ضمن رحلات زوار مكة المكرمة، تلتها جدة بـ0.7 مليون زائر، ومكة المكرمة بـ0.3 مليون زائر.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 44134 زائرًا، شملت 26022 زائرًا لمكة المكرمة، و12049 لجدة، و3742 للطائف، و2320 لمناطق أخرى بالمنطقة.
وجاءت الرياض بـ20642 زائرًا، والمدينة المنورة بـ18814 زائرًا (16705.2 للمدينة، 709 للعلا، 1400 لمناطق أخرى).
وسجلت المنطقة الشرقية 18656 زائرًا، تلتها عسير بـ7497 زائرًا، والقصيم بـ5231 زائرًا، وتبوك بـ3290 زائرًا، وجازان بـ2956 زائرًا، وحائل بـ2212 زائرًا، والحدود الشمالية بـ1618 زائرًا، والجوف بـ1492 زائرًا، ونجران بـ1287 زائرًا، والباحة بـ1135 زائرًا.
نمو استثنائي في السياحة
إجمالي السياح: 115.9 مليونا
وافدون: 29.7 مليونا
محليون: 86.2 مليونا
ذروة السياحة:
مارس: 3.2 ملايين وافد.
يونيو: 9.6 ملايين محلي.
الإنفاق السياحي:
إجمالي الإنفاق: 283.8 مليار ريال
وافدون: 168.5 مليار ريال
محليون: 115.3 مليار ريال
ذروة الإنفاق:
يونيو:
وافدون: 29.8 مليار ريال
محليون: 14.9 مليار ريال
متوسط الإنفاق:
وافد: 5669 ريالا، 19 ليلة.
محلي: 1338 ريالاً، 6.3 ليالٍ.
السياحة الوافدة
إجمالي الرحلات: 17.4 مليون رحلة
نمو عن 2023: +9%
نمو عن 2019: +127%
الأغراض غير الدينية: 59% (مقارنة بـ44% في 2019)
أغراض السياحة الوافدة
الترفيه: 7.5 ملايين رحلة (25%)
نمو +20% عن 2023
نمو +565% عن 2019
زيارة الأصدقاء والأقارب: 5.9 ملايين رحلة (20%)
الأغراض الدينية: 12.3 مليون رحلة (41%)
الأعمال وأغراض أخرى: 2 مليون رحلة لكل منهما (7%)
أغراض السياحة المحلية
إجمالي الرحلات: 86.1 مليون رحلة
توزيع الأغراض:
الترفيه: 32.3 مليون رحلة (37%)
زيارة الأصدقاء والأقارب: 30.1 مليون رحلة (35%)
الأغراض الدينية: 11.4 مليون رحلة (13%)
الأعمال: 8.9 ملايين رحلة (10%)
أغراض أخرى: 3.4 ملايين رحلة (4%)
مصادر السياح الوافدين
آسيا والمحيط الهادئ: 33% (9.7 ملايين سائح)
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 28% (8.4 ملايين سائح)
دول الخليج: 27% (8 ملايين سائح)
أوروبا: 8% (2.4 مليون سائح)
إفريقيا والأمريكتان: 2% لكل منهما (0.6 مليون سائح)
أعلى الدول المصدرة للسياح
مصر: 3.2 ملايين سائح
أعلى وجهات الوافدين (المدن)
مكة المكرمة: 17.4 مليون زائر مبيت
أعلى وجهات السياحة المحلية (المناطق)
منطقة مكة المكرمة: 23.5 مليون زائر مبيت (27%)
الرياض: 17.6 مليون زائر (20%)
أعلى وجهات السياحة المحلية (المدن)
الرياض: 12.7 مليون سائح (15%)
جدة: 9.2 ملايين سائح (11%)
مكة المكرمة: 8.3 ملايين سائح (10%)
إقامة تناسب الجميع:
السياحة الوافدة:
الفنادق: 57%
الشقق: 22%
مرافق الضيافة الخاصة: 18%
خيارات أخرى: 3%
السياحة المحلية:
المساكن الخاصة: 37%
الفنادق: 32%
الشقق: 25%
خيارات أخرى: 6%
أعلى وجهة للحركة السياحية
المدينة المنورة: 11.6 مليون زيارة

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