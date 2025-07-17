283.8 مليار ريال أنفقها السياح في السعودية في 2024

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
283.8 مليار ريال أنفقها السياح في السعودية في 2024
(MENAFN- Al Watan) استقبلت المملكة 29.7 مليون سائح وافد خلال العام 2024، أنفقوا 168.5 مليار ريال، وانضم هؤلاء إلى جانب 86.2 مليون سائح محلي، ليصل المجموع إلى 115.9 مليون سائح، وذلك في إنجاز غير مسبوق في القطاع السياحي.
وسجلت السياحة الوافدة نموًا بنسبة 8 % مقارنة بعام 2023 (بلغ عدد السياح فيه 27.4 مليون سائح)، و70 % مقارنة بعام 2019 (17.5 مليون سائح)، فيما ارتفعت السياحة المحلية بنسبة 5 % مقارنة بعام 2023 (وبلغت 81.9 مليون سائح)، و80 % مقارنة بعام 2019 (بلغت 47.8 مليون سائح).
وسجّل شهر مارس 2024 أعلى معدلات استقطاب للسياح الوافدين بـ3.2 ملايين سائح، بينما تصدر يونيو السياحة المحلية بـ9.6 ملايين سائح، مدفوعًا بموسم الصيف وإجازات الأعياد.
وكشفت وزارة السياحة عن إحصائيات عام 2024، مسلطة الضوء على الأداء المتميز لقطاع السياحة، الذي يعكس جهود المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
إنفاق سياحي قياسي
بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 283.8 مليار ريال، منها 168.5 مليار ريال من السياحة الوافدة بنمو 19 % عن عام 2023 ونمو 63 % عن عام 2019، ومنها كذلك 115.3 مليار ريال من السياحة المحلية بنمو 1 % عن عام 2023 ونمو 88 % عن عام 2019.
ذروة الإنفاق
سجّل شهر يونيو ذروة الإنفاق السياحي المحلي بـ14.9 مليار ريال، بينما بلغ إنفاق السياح الوافدين ذروته في يونيو بـ29.8 مليار ريال.
الترفيه يقود جاذبية المملكة
تصدر غرض الترفيه وقضاء العطلات قائمة الأغراض الرئيسة للسياح الوافدين بنسبة نمو بلغت 20 % مقارنة بعام 2023، ونمو 565 % مقارنة بعام 2019.
وبلغ إجمالي الرحلات السياحية الوافدة 17.4 مليون رحلة في عام 2024، بنمو سنوي 9 % عن عام 2023، وبنسبة تغيير بلغت 127 % مقارنة بعام 2019.
وشكلت الأغراض غير الدينية 59 % من إجمالي الرحلات الوافدة في 2024، مقارنة بـ44 % في 2019.
واستحوذت السياحة الترفيهية على 25 % من الرحلات الوافدة بـ7.5 ملايين رحلة، تلتها زيارة الأصدقاء والأقارب بـ5.9 ملايين رحلة (20 %)، فيما حافظت الأغراض الدينية على صدارتها بـ12.3 مليون رحلة (41 %).
وسجلت أغراض الأعمال وغيرها 2 مليون رحلة لكل منها (7 %).
على الصعيد المحلي، تصدر غرض الترفيه وقضاء العطلات الأغراض الرئيسة بـ32.3 مليون رحلة (37 % من إجمالي الزوار المحليين)، تلته زيارة الأصدقاء والأقارب بـ30.1 مليون رحلة (35 %)، ثم الأغراض الدينية بـ11.4 مليون رحلة (13 %)، والأعمال بـ8.9 ملايين رحلة (10 %)، وأغراض أخرى بـ3.4 ملايين رحلة (4 %).
زوار من العالم
تصدرت دول آسيا والمحيط الهادئ قائمة المناطق المصدرة للسياح إلى المملكة بنسبة 33 % (9.7 ملايين سائح)، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28 % (نحو 8.4 ملايين سائح)، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 27 % (نحو 8 ملايين سائح)، وأوروبا بنسبة 8 % (نحو 2.4 ملايين سائح)، وإفريقيا بنسبة 2 % (نحو 0.6 مليون سائح)، والأمريكيتان بنسبة 2 % (نحو 0.6 مليون سائح).
صدارة مصرية
كانت مصر الأعلى إيفادًا بـ3.2 ملايين سائح، تلتها باكستان بـ2.8 مليون سائح، والبحرين بـ2.6 مليون سائح، والكويت بـ2.1 مليون سائح، والهند بـ1.9 مليون سائح، وإندونيسيا بـ1.9 مليون سائح، والإمارات بـ1.5 مليون سائح، والأردن بـ1.2 مليون سائح، وقطر بـ1.2 مليون سائح، والعراق بـ1.1 مليون سائح.
كما برزت تركيا بـ0.8 مليون سائح من أوروبا، والولايات المتحدة بـ0.4 مليون سائح من الأمريكتين، ونيجيريا بـ0.2 مليون سائح من إفريقيا.
مكة المكرمة الوجهة الأولى
تصدرت مدينة مكة المكرمة الوجهات السياحية بـ17.4 ملايين زائر مبيت من الخارج، تلتها الرياض بـ2.7 ملايين زائر، وجدة بـ2.1 مليون زائر، والدمام والخبر بـ1.3 مليون زائر لكل منهما، والأحساء بمليون زائر.
وفي السياحة المحلية سجلت منطقة مكة المكرمة 23.5 مليون زائر مبيت (27 %)، تلتها الرياض بـ17.6 مليون زائر (20 %)، والمنطقة الشرقية بـ13.6 مليون زائر (16 %)، وعسير بـ7.3 ملايين زائر (9 %)، والمدينة المنورة بـ6.7 ملايين زائر (8 %).
كما استقبلت القصيم 4.9 ملايين زائر، وتبوك 3.1 ملايين زائر، وجازان 2.9 مليون زائر، وحائل 1.8 مليون زائر، ونجران 1.3 مليون زائر، والجوف 1.2 مليون زائر، والباحة والحدود الشمالية 1.1 مليون زائر لكل منهما.
الرياض نجمة السياحة المحلية
تصدرت الرياض المدن المحلية بـ12.7 مليون سائح (15 %)، تلتها جدة بـ9.2 ملايين سائح (11 %)، ومكة المكرمة بـ8.3 ملايين سائح (10 %)، والمدينة المنورة بـ5.1 ملايين سائح (6 %)، والدمام بـ4.5 ملايين سائح (5 %).
وسجلت بريدة والطائف 3.7 ملايين سائح لكل منهما، والأحساء 3.0 ملايين سائح، وأبها 2.9 مليون سائح، والخبر 2.0 مليون سائح.
إقامة فاخرة لكل الأذواق
اختار 57 % من السياح الوافدين (16.8 مليون زائر) الفنادق كوجهة إقامة رئيسة، تلتها الشقق بنسبة 22 % (6.5 ملايين سائح)، بينما استضافت مرافق الضيافة السياحية الخاصة 5.4 ملايين سائح (18 %).
وشكّلت الفنادق والشقق معًا 78 % من إجمالي مرافق الضيافة المستخدمة من قبل السياح الوافدين، في حين بلغت خيارات الإقامة الأخرى 3 %.
على صعيد السياح المحليين، فضّلوا المساكن الخاصة بنسبة 37 %، تلتها الفنادق بنسبة 32 %، ثم الشقق بنسبة 25 %، وأخيرًا خيارات أخرى بنسبة 6 % من إجمالي السياح.
إنفاق وإقامة
بلغ متوسط إنفاق السائح الوافد لكل رحلة 5669 ريالا، بمتوسط إقامة 19 ليلة.
في المقابل، بلغ متوسط إنفاق السائح المحلي لكل رحلة 1338 ريالاً، بمتوسط إقامة 6.3 ليالٍ.
المدينة المنورة وجهة الحركة السياحية
تصدرت المدينة المنورة الحركة السياحية الإضافية للزوار المبيتين من الخارج في عام 2024 بـ11.6 مليون زيارة، معظمها ضمن رحلات زوار مكة المكرمة، تلتها جدة بـ0.7 مليون زائر، ومكة المكرمة بـ0.3 مليون زائر.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 44134 زائرًا، شملت 26022 زائرًا لمكة المكرمة، و12049 لجدة، و3742 للطائف، و2320 لمناطق أخرى بالمنطقة.
وجاءت الرياض بـ20642 زائرًا، والمدينة المنورة بـ18814 زائرًا (16705.2 للمدينة، 709 للعلا، 1400 لمناطق أخرى).
وسجلت المنطقة الشرقية 18656 زائرًا، تلتها عسير بـ7497 زائرًا، والقصيم بـ5231 زائرًا، وتبوك بـ3290 زائرًا، وجازان بـ2956 زائرًا، وحائل بـ2212 زائرًا، والحدود الشمالية بـ1618 زائرًا، والجوف بـ1492 زائرًا، ونجران بـ1287 زائرًا، والباحة بـ1135 زائرًا.
نمو استثنائي في السياحة
إجمالي السياح: 115.9 مليونا
وافدون: 29.7 مليونا
محليون: 86.2 مليونا
ذروة السياحة:
مارس: 3.2 ملايين وافد.
يونيو: 9.6 ملايين محلي.
الإنفاق السياحي:
إجمالي الإنفاق: 283.8 مليار ريال
وافدون: 168.5 مليار ريال
محليون: 115.3 مليار ريال
ذروة الإنفاق:
يونيو:
وافدون: 29.8 مليار ريال
محليون: 14.9 مليار ريال
متوسط الإنفاق:
وافد: 5669 ريالا، 19 ليلة.
محلي: 1338 ريالاً، 6.3 ليالٍ.
السياحة الوافدة
إجمالي الرحلات: 17.4 مليون رحلة
نمو عن 2023: +9%
نمو عن 2019: +127%
الأغراض غير الدينية: 59% (مقارنة بـ44% في 2019)
أغراض السياحة الوافدة
الترفيه: 7.5 ملايين رحلة (25%)
نمو +20% عن 2023
نمو +565% عن 2019
زيارة الأصدقاء والأقارب: 5.9 ملايين رحلة (20%)
الأغراض الدينية: 12.3 مليون رحلة (41%)
الأعمال وأغراض أخرى: 2 مليون رحلة لكل منهما (7%)
أغراض السياحة المحلية
إجمالي الرحلات: 86.1 مليون رحلة
توزيع الأغراض:
الترفيه: 32.3 مليون رحلة (37%)
زيارة الأصدقاء والأقارب: 30.1 مليون رحلة (35%)
الأغراض الدينية: 11.4 مليون رحلة (13%)
الأعمال: 8.9 ملايين رحلة (10%)
أغراض أخرى: 3.4 ملايين رحلة (4%)
مصادر السياح الوافدين
آسيا والمحيط الهادئ: 33% (9.7 ملايين سائح)
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 28% (8.4 ملايين سائح)
دول الخليج: 27% (8 ملايين سائح)
أوروبا: 8% (2.4 مليون سائح)
إفريقيا والأمريكتان: 2% لكل منهما (0.6 مليون سائح)
أعلى الدول المصدرة للسياح
مصر: 3.2 ملايين سائح
أعلى وجهات الوافدين (المدن)
مكة المكرمة: 17.4 مليون زائر مبيت
أعلى وجهات السياحة المحلية (المناطق)
منطقة مكة المكرمة: 23.5 مليون زائر مبيت (27%)
الرياض: 17.6 مليون زائر (20%)
أعلى وجهات السياحة المحلية (المدن)
الرياض: 12.7 مليون سائح (15%)
جدة: 9.2 ملايين سائح (11%)
مكة المكرمة: 8.3 ملايين سائح (10%)
إقامة تناسب الجميع:
السياحة الوافدة:
الفنادق: 57%
الشقق: 22%
مرافق الضيافة الخاصة: 18%
خيارات أخرى: 3%
السياحة المحلية:
المساكن الخاصة: 37%
الفنادق: 32%
الشقق: 25%
خيارات أخرى: 6%
أعلى وجهة للحركة السياحية
المدينة المنورة: 11.6 مليون زيارة
وسجلت السياحة الوافدة نموًا بنسبة 8 % مقارنة بعام 2023 (بلغ عدد السياح فيه 27.4 مليون سائح)، و70 % مقارنة بعام 2019 (17.5 مليون سائح)، فيما ارتفعت السياحة المحلية بنسبة 5 % مقارنة بعام 2023 (وبلغت 81.9 مليون سائح)، و80 % مقارنة بعام 2019 (بلغت 47.8 مليون سائح).
وسجّل شهر مارس 2024 أعلى معدلات استقطاب للسياح الوافدين بـ3.2 ملايين سائح، بينما تصدر يونيو السياحة المحلية بـ9.6 ملايين سائح، مدفوعًا بموسم الصيف وإجازات الأعياد.
وكشفت وزارة السياحة عن إحصائيات عام 2024، مسلطة الضوء على الأداء المتميز لقطاع السياحة، الذي يعكس جهود المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
إنفاق سياحي قياسي
بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 283.8 مليار ريال، منها 168.5 مليار ريال من السياحة الوافدة بنمو 19 % عن عام 2023 ونمو 63 % عن عام 2019، ومنها كذلك 115.3 مليار ريال من السياحة المحلية بنمو 1 % عن عام 2023 ونمو 88 % عن عام 2019.
ذروة الإنفاق
سجّل شهر يونيو ذروة الإنفاق السياحي المحلي بـ14.9 مليار ريال، بينما بلغ إنفاق السياح الوافدين ذروته في يونيو بـ29.8 مليار ريال.
الترفيه يقود جاذبية المملكة
تصدر غرض الترفيه وقضاء العطلات قائمة الأغراض الرئيسة للسياح الوافدين بنسبة نمو بلغت 20 % مقارنة بعام 2023، ونمو 565 % مقارنة بعام 2019.
وبلغ إجمالي الرحلات السياحية الوافدة 17.4 مليون رحلة في عام 2024، بنمو سنوي 9 % عن عام 2023، وبنسبة تغيير بلغت 127 % مقارنة بعام 2019.
وشكلت الأغراض غير الدينية 59 % من إجمالي الرحلات الوافدة في 2024، مقارنة بـ44 % في 2019.
واستحوذت السياحة الترفيهية على 25 % من الرحلات الوافدة بـ7.5 ملايين رحلة، تلتها زيارة الأصدقاء والأقارب بـ5.9 ملايين رحلة (20 %)، فيما حافظت الأغراض الدينية على صدارتها بـ12.3 مليون رحلة (41 %).
وسجلت أغراض الأعمال وغيرها 2 مليون رحلة لكل منها (7 %).
على الصعيد المحلي، تصدر غرض الترفيه وقضاء العطلات الأغراض الرئيسة بـ32.3 مليون رحلة (37 % من إجمالي الزوار المحليين)، تلته زيارة الأصدقاء والأقارب بـ30.1 مليون رحلة (35 %)، ثم الأغراض الدينية بـ11.4 مليون رحلة (13 %)، والأعمال بـ8.9 ملايين رحلة (10 %)، وأغراض أخرى بـ3.4 ملايين رحلة (4 %).
زوار من العالم
تصدرت دول آسيا والمحيط الهادئ قائمة المناطق المصدرة للسياح إلى المملكة بنسبة 33 % (9.7 ملايين سائح)، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28 % (نحو 8.4 ملايين سائح)، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 27 % (نحو 8 ملايين سائح)، وأوروبا بنسبة 8 % (نحو 2.4 ملايين سائح)، وإفريقيا بنسبة 2 % (نحو 0.6 مليون سائح)، والأمريكيتان بنسبة 2 % (نحو 0.6 مليون سائح).
صدارة مصرية
كانت مصر الأعلى إيفادًا بـ3.2 ملايين سائح، تلتها باكستان بـ2.8 مليون سائح، والبحرين بـ2.6 مليون سائح، والكويت بـ2.1 مليون سائح، والهند بـ1.9 مليون سائح، وإندونيسيا بـ1.9 مليون سائح، والإمارات بـ1.5 مليون سائح، والأردن بـ1.2 مليون سائح، وقطر بـ1.2 مليون سائح، والعراق بـ1.1 مليون سائح.
كما برزت تركيا بـ0.8 مليون سائح من أوروبا، والولايات المتحدة بـ0.4 مليون سائح من الأمريكتين، ونيجيريا بـ0.2 مليون سائح من إفريقيا.
مكة المكرمة الوجهة الأولى
تصدرت مدينة مكة المكرمة الوجهات السياحية بـ17.4 ملايين زائر مبيت من الخارج، تلتها الرياض بـ2.7 ملايين زائر، وجدة بـ2.1 مليون زائر، والدمام والخبر بـ1.3 مليون زائر لكل منهما، والأحساء بمليون زائر.
وفي السياحة المحلية سجلت منطقة مكة المكرمة 23.5 مليون زائر مبيت (27 %)، تلتها الرياض بـ17.6 مليون زائر (20 %)، والمنطقة الشرقية بـ13.6 مليون زائر (16 %)، وعسير بـ7.3 ملايين زائر (9 %)، والمدينة المنورة بـ6.7 ملايين زائر (8 %).
كما استقبلت القصيم 4.9 ملايين زائر، وتبوك 3.1 ملايين زائر، وجازان 2.9 مليون زائر، وحائل 1.8 مليون زائر، ونجران 1.3 مليون زائر، والجوف 1.2 مليون زائر، والباحة والحدود الشمالية 1.1 مليون زائر لكل منهما.
الرياض نجمة السياحة المحلية
تصدرت الرياض المدن المحلية بـ12.7 مليون سائح (15 %)، تلتها جدة بـ9.2 ملايين سائح (11 %)، ومكة المكرمة بـ8.3 ملايين سائح (10 %)، والمدينة المنورة بـ5.1 ملايين سائح (6 %)، والدمام بـ4.5 ملايين سائح (5 %).
وسجلت بريدة والطائف 3.7 ملايين سائح لكل منهما، والأحساء 3.0 ملايين سائح، وأبها 2.9 مليون سائح، والخبر 2.0 مليون سائح.
إقامة فاخرة لكل الأذواق
اختار 57 % من السياح الوافدين (16.8 مليون زائر) الفنادق كوجهة إقامة رئيسة، تلتها الشقق بنسبة 22 % (6.5 ملايين سائح)، بينما استضافت مرافق الضيافة السياحية الخاصة 5.4 ملايين سائح (18 %).
وشكّلت الفنادق والشقق معًا 78 % من إجمالي مرافق الضيافة المستخدمة من قبل السياح الوافدين، في حين بلغت خيارات الإقامة الأخرى 3 %.
على صعيد السياح المحليين، فضّلوا المساكن الخاصة بنسبة 37 %، تلتها الفنادق بنسبة 32 %، ثم الشقق بنسبة 25 %، وأخيرًا خيارات أخرى بنسبة 6 % من إجمالي السياح.
إنفاق وإقامة
بلغ متوسط إنفاق السائح الوافد لكل رحلة 5669 ريالا، بمتوسط إقامة 19 ليلة.
في المقابل، بلغ متوسط إنفاق السائح المحلي لكل رحلة 1338 ريالاً، بمتوسط إقامة 6.3 ليالٍ.
المدينة المنورة وجهة الحركة السياحية
تصدرت المدينة المنورة الحركة السياحية الإضافية للزوار المبيتين من الخارج في عام 2024 بـ11.6 مليون زيارة، معظمها ضمن رحلات زوار مكة المكرمة، تلتها جدة بـ0.7 مليون زائر، ومكة المكرمة بـ0.3 مليون زائر.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 44134 زائرًا، شملت 26022 زائرًا لمكة المكرمة، و12049 لجدة، و3742 للطائف، و2320 لمناطق أخرى بالمنطقة.
وجاءت الرياض بـ20642 زائرًا، والمدينة المنورة بـ18814 زائرًا (16705.2 للمدينة، 709 للعلا، 1400 لمناطق أخرى).
وسجلت المنطقة الشرقية 18656 زائرًا، تلتها عسير بـ7497 زائرًا، والقصيم بـ5231 زائرًا، وتبوك بـ3290 زائرًا، وجازان بـ2956 زائرًا، وحائل بـ2212 زائرًا، والحدود الشمالية بـ1618 زائرًا، والجوف بـ1492 زائرًا، ونجران بـ1287 زائرًا، والباحة بـ1135 زائرًا.
نمو استثنائي في السياحة
إجمالي السياح: 115.9 مليونا
وافدون: 29.7 مليونا
محليون: 86.2 مليونا
ذروة السياحة:
مارس: 3.2 ملايين وافد.
يونيو: 9.6 ملايين محلي.
الإنفاق السياحي:
إجمالي الإنفاق: 283.8 مليار ريال
وافدون: 168.5 مليار ريال
محليون: 115.3 مليار ريال
ذروة الإنفاق:
يونيو:
وافدون: 29.8 مليار ريال
محليون: 14.9 مليار ريال
متوسط الإنفاق:
وافد: 5669 ريالا، 19 ليلة.
محلي: 1338 ريالاً، 6.3 ليالٍ.
السياحة الوافدة
إجمالي الرحلات: 17.4 مليون رحلة
نمو عن 2023: +9%
نمو عن 2019: +127%
الأغراض غير الدينية: 59% (مقارنة بـ44% في 2019)
أغراض السياحة الوافدة
الترفيه: 7.5 ملايين رحلة (25%)
نمو +20% عن 2023
نمو +565% عن 2019
زيارة الأصدقاء والأقارب: 5.9 ملايين رحلة (20%)
الأغراض الدينية: 12.3 مليون رحلة (41%)
الأعمال وأغراض أخرى: 2 مليون رحلة لكل منهما (7%)
أغراض السياحة المحلية
إجمالي الرحلات: 86.1 مليون رحلة
توزيع الأغراض:
الترفيه: 32.3 مليون رحلة (37%)
زيارة الأصدقاء والأقارب: 30.1 مليون رحلة (35%)
الأغراض الدينية: 11.4 مليون رحلة (13%)
الأعمال: 8.9 ملايين رحلة (10%)
أغراض أخرى: 3.4 ملايين رحلة (4%)
مصادر السياح الوافدين
آسيا والمحيط الهادئ: 33% (9.7 ملايين سائح)
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 28% (8.4 ملايين سائح)
دول الخليج: 27% (8 ملايين سائح)
أوروبا: 8% (2.4 مليون سائح)
إفريقيا والأمريكتان: 2% لكل منهما (0.6 مليون سائح)
أعلى الدول المصدرة للسياح
مصر: 3.2 ملايين سائح
أعلى وجهات الوافدين (المدن)
مكة المكرمة: 17.4 مليون زائر مبيت
أعلى وجهات السياحة المحلية (المناطق)
منطقة مكة المكرمة: 23.5 مليون زائر مبيت (27%)
الرياض: 17.6 مليون زائر (20%)
أعلى وجهات السياحة المحلية (المدن)
الرياض: 12.7 مليون سائح (15%)
جدة: 9.2 ملايين سائح (11%)
مكة المكرمة: 8.3 ملايين سائح (10%)
إقامة تناسب الجميع:
السياحة الوافدة:
الفنادق: 57%
الشقق: 22%
مرافق الضيافة الخاصة: 18%
خيارات أخرى: 3%
السياحة المحلية:
المساكن الخاصة: 37%
الفنادق: 32%
الشقق: 25%
خيارات أخرى: 6%
أعلى وجهة للحركة السياحية
المدينة المنورة: 11.6 مليون زيارة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بحرة التجارية تحصد جائزتي المبيعات والنادي البلاتيني
إدارة مهرجان جرش تُحذّر من شراء التذاكر من مصادر غير رسمية
الاتحاد الأوروبي يمنح المناطق المتضررة فى لبنان 600 مليون دولار
شركة صناعة الكابلات العُمانية تحصل على شهادة الإفصاح البيئي للمنتج وتُعزز التزامها بقيادة الاستدامة الصناعية في المنطقة
الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ باليستي على مطار بن غوريون في إسرائيل
الأردن يحقق المركز الأول عربياً والثاني إقليمياً لأفضل صحة عقلية لإجمالي البالغين