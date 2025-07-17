السيادة المالية لأفريقيا: تعبئة رأس المال المؤسسي من أجل التنمية والمرونة

السيادة المالية لأفريقيا: تعبئة رأس المال المؤسسي من أجل التنمية والمرونة
مع تحول تدفقات رأس المال العالمية وتراجع المساعدات الإنمائية، تجد أفريقيا نفسها أمام منعطف حرج. في 28 مايو، وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2025، اجتمع قادة رفيعو المستوى وصانعو سياسات وخبراء ماليون لرسم مسار جديد للمستقبل المالي للقارة، مسار مبني على الموارد الأفريقية والإبداع.
نظمت إدارة تعبئة الموارد والشراكات في مجموعة البنك، بالتعاون مع مبادرة "الاستفادة من التمويل لصالح أفريقيا" التابعة للبنك، هذا الحدث الجانبي، وجمع خبراء أفارقة بارزين.
مع انخفاض المساعدات الإنمائية بنسبة 10%، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% ليصل إلى 40 مليار دولار، تتزايد الحاجة الملحة لتعبئة الموارد المحلية. وتواجه القارة فجوة تمويلية سنوية للبنية التحتية تتراوح بين 68 مليار دولار و108 مليارات دولار، بينما لا تجذب سوى 2% من الاستثمار العالمي في هذا القطاع.
قال سولومون كواينور، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان رأس المال موجودًا، بل هو موجود. السؤال هو كيف يُمكن تعبئته على نطاق واسع لاستثمارات منتجة وعالية التأثير".
وقال السيد كواينور في افتتاح الجلسة: "أفريقيا ليست فقيرة. مستثمرونا المؤسسيون - صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، وحتى البنوك المركزية - يُديرون مجتمعين أصولًا تزيد قيمتها عن 2.1 تريليون دولار. ولو وُجِّه 5% فقط من هذه الأموال نحو البنية التحتية والقطاع الخاص، لكان من الممكن توفير أكثر من 100 مليار دولار من رأس المال طويل الأجل للقارة". الشراكات والابتكار
سلط الحدث الضوء على نماذج مبتكرة بقيادة أفريقية لتعبئة رأس المال المؤسسي. على سبيل المثال، حصلت مؤسسة إنفراكريدت نيجيريا (InfraCredit Nigeria)، وهي مؤسسة رائدة في مجال تعزيز الائتمان، على تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية يزيد عن 300 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية.
قال تشينوا أزوبيكي، المدير العام لشركة إنفراكريدت: "غالبًا ما يُبالغ في تقدير المخاطر الحقيقية المرتبطة بأصول البنية التحتية. لم نسجل أي خسارة في محفظة تضم أكثر من 20 مشروعًا موزعة على 12 قطاعًا خلال ثماني سنوات".
وأكد تافارا إثيوبيس، نائب الرئيس لشؤون أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية (الذراع المصرفي للقطاع الخاص في البنك الدولي)، على ضرورة تعزيز قابلية تمويل المشاريع من خلال آليات أكثر فعالية لتقاسم المخاطر. وذكر أن "المعايرة الصحيحة لتوزيع المخاطر والمكافآت بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لقابلية تمويل المشاريع".
وحدد المتحدثون العقبات الرئيسية التي تعترض تعبئة رأس المال المؤسسي واقترحوا حلولًا ملموسة، إذ أكدت بويتوميلو موساكو، المديرة العامة لبنك التنمية للجنوب الأفريقي (DBSA)، على الدور المحوري للحوكمة الرشيدة والإعداد الدقيق للمشاريع. وأضاف: "يجب أن نستثمر في آليات إعداد المشاريع لهيكلتها، وتقليل مخاطرها، وجعلها جذابة للمستثمرين المؤسسيين".
وأكد المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، تيمي أغاما، على أهمية الإصلاحات التنظيمية وحماية المستثمرين والتثقيف المالي، قائلاً: "لإطلاق العنان لرأس المال المحلي، يجب علينا بناء الثقة. وهذا يتطلب آليات إشرافية، ولكن أيضًا تثقيفًا ماليًا متعمقًا".
وشدد دينيس تشارلز كواسي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كوت ديفوار، على المواءمة الاستراتيجية لصناديق التقاعد مع أولويات التنمية الوطنية، قائلاً: "جميع الإيرادات التي نحققها تُستثمر مباشرةً في الاقتصاد الوطني لتمويل خدماتنا وتحفيز النمو".
دعوة للعمل الجماعي
دعت السيدة موساكو إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين البلدان الأفريقية، قائلةً: "نعم، نحن بحاجة إلى الحوكمة والمساءلة. ولكن كأفارقة، يجب علينا أيضًا أن نتعلم الثقة ببعضنا البعض".
تقود إدارة تعبئة الموارد والشراكات في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية العديد من المبادرات لتعبئة رأس المال المؤسسي الأفريقي، بما في ذلك من خلال أدوات مثل صندوق تنمية أسواق رأس المال والشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين.
واختتم سولومون كواينور حديثه قائلاً: "تتطلب اللحظة الراهنة رؤية. كما تتطلب ابتكارًا. والأهم من ذلك كله، تتطلب عملًا. فلنجمع رؤوس أموالنا وأفكارنا وإرادتنا لبناء أفريقيا تصبح فيها البنية التحتية محركًا للازدهار، لا عائقًا أمامه".
وأدار الجلسة فيكتور أولادوكون، كبير مستشاري رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للاتصال وإشراك أصحاب المصلحة.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
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