السيادة المالية لأفريقيا: تعبئة رأس المال المؤسسي من أجل التنمية والمرونة

مع تحول تدفقات رأس المال العالمية وتراجع المساعدات الإنمائية، تجد أفريقيا نفسها أمام منعطف حرج. في 28 مايو، وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2025، اجتمع قادة رفيعو المستوى وصانعو سياسات وخبراء ماليون لرسم مسار جديد للمستقبل المالي للقارة، مسار مبني على الموارد الأفريقية والإبداع.

نظمت إدارة تعبئة الموارد والشراكات في مجموعة البنك، بالتعاون مع مبادرة "الاستفادة من التمويل لصالح أفريقيا" التابعة للبنك، هذا الحدث الجانبي، وجمع خبراء أفارقة بارزين.

مع انخفاض المساعدات الإنمائية بنسبة 10%، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% ليصل إلى 40 مليار دولار، تتزايد الحاجة الملحة لتعبئة الموارد المحلية. وتواجه القارة فجوة تمويلية سنوية للبنية التحتية تتراوح بين 68 مليار دولار و108 مليارات دولار، بينما لا تجذب سوى 2% من الاستثمار العالمي في هذا القطاع.

قال سولومون كواينور، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان رأس المال موجودًا، بل هو موجود. السؤال هو كيف يُمكن تعبئته على نطاق واسع لاستثمارات منتجة وعالية التأثير".

وقال السيد كواينور في افتتاح الجلسة: "أفريقيا ليست فقيرة. مستثمرونا المؤسسيون - صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، وحتى البنوك المركزية - يُديرون مجتمعين أصولًا تزيد قيمتها عن 2.1 تريليون دولار. ولو وُجِّه 5% فقط من هذه الأموال نحو البنية التحتية والقطاع الخاص، لكان من الممكن توفير أكثر من 100 مليار دولار من رأس المال طويل الأجل للقارة". الشراكات والابتكار

سلط الحدث الضوء على نماذج مبتكرة بقيادة أفريقية لتعبئة رأس المال المؤسسي. على سبيل المثال، حصلت مؤسسة إنفراكريدت نيجيريا (InfraCredit Nigeria)، وهي مؤسسة رائدة في مجال تعزيز الائتمان، على تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية يزيد عن 300 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية.

قال تشينوا أزوبيكي، المدير العام لشركة إنفراكريدت: "غالبًا ما يُبالغ في تقدير المخاطر الحقيقية المرتبطة بأصول البنية التحتية. لم نسجل أي خسارة في محفظة تضم أكثر من 20 مشروعًا موزعة على 12 قطاعًا خلال ثماني سنوات".

وأكد تافارا إثيوبيس، نائب الرئيس لشؤون أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية (الذراع المصرفي للقطاع الخاص في البنك الدولي)، على ضرورة تعزيز قابلية تمويل المشاريع من خلال آليات أكثر فعالية لتقاسم المخاطر. وذكر أن "المعايرة الصحيحة لتوزيع المخاطر والمكافآت بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لقابلية تمويل المشاريع".

وحدد المتحدثون العقبات الرئيسية التي تعترض تعبئة رأس المال المؤسسي واقترحوا حلولًا ملموسة، إذ أكدت بويتوميلو موساكو، المديرة العامة لبنك التنمية للجنوب الأفريقي (DBSA)، على الدور المحوري للحوكمة الرشيدة والإعداد الدقيق للمشاريع. وأضاف: "يجب أن نستثمر في آليات إعداد المشاريع لهيكلتها، وتقليل مخاطرها، وجعلها جذابة للمستثمرين المؤسسيين".

وأكد المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، تيمي أغاما، على أهمية الإصلاحات التنظيمية وحماية المستثمرين والتثقيف المالي، قائلاً: "لإطلاق العنان لرأس المال المحلي، يجب علينا بناء الثقة. وهذا يتطلب آليات إشرافية، ولكن أيضًا تثقيفًا ماليًا متعمقًا".

وشدد دينيس تشارلز كواسي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كوت ديفوار، على المواءمة الاستراتيجية لصناديق التقاعد مع أولويات التنمية الوطنية، قائلاً: "جميع الإيرادات التي نحققها تُستثمر مباشرةً في الاقتصاد الوطني لتمويل خدماتنا وتحفيز النمو".

دعوة للعمل الجماعي

دعت السيدة موساكو إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين البلدان الأفريقية، قائلةً: "نعم، نحن بحاجة إلى الحوكمة والمساءلة. ولكن كأفارقة، يجب علينا أيضًا أن نتعلم الثقة ببعضنا البعض".

تقود إدارة تعبئة الموارد والشراكات في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية العديد من المبادرات لتعبئة رأس المال المؤسسي الأفريقي، بما في ذلك من خلال أدوات مثل صندوق تنمية أسواق رأس المال والشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين.

واختتم سولومون كواينور حديثه قائلاً: "تتطلب اللحظة الراهنة رؤية. كما تتطلب ابتكارًا. والأهم من ذلك كله، تتطلب عملًا. فلنجمع رؤوس أموالنا وأفكارنا وإرادتنا لبناء أفريقيا تصبح فيها البنية التحتية محركًا للازدهار، لا عائقًا أمامه".

وأدار الجلسة فيكتور أولادوكون، كبير مستشاري رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للاتصال وإشراك أصحاب المصلحة.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: