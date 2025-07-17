السودان: مفوض حقوق الإنسان يندد بمقتل عشرات المدنيين في كردفان

وقد أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 60 مدنيا في هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على بلدة بارا بولاية شمال كردفان منذ 10 حزيران/يونيو. وقد أفادت منظمات مجتمع مدني بمقتل 300 شخص في هذه الهجمات.

كما أفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 23 مدنيا وإصابة أكثر من 30 آخرين، جراء غارات جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية استهدفت قريتين في ولاية غرب كردفان في الفترة بين 10 و14 تموز/يوليو.

فضلا عن ذلك، قُتل ما لا يقل عن 11 مدنيا - جميعهم من أسرة واحدة - جراء غارة جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية على محلية بارا في 17 يوليو/تموز.

وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "من المؤسف أنه بعد أكثر من عامين على اندلاع النزاع، لا تزال الأطراف المتحاربة في السودان تُظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين وسلامتهم". وتأتي هذه الخسائر البشرية الأخيرة بينما تتوالى تقارير مقلقة بشأن حشد قوات الدعم السريع لشن هجوم على مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

معاناة لا يمكن وصفها

كما أعرب مفوض حقوق الإنسان عن قلقه المستمر إزاء سلامة المدنيين في مدينة الفاشر، شمال دارفور، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع على المدينة المحاصرة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم بري وقع في 11 و12 تموز/يوليو، وأفادت التقارير بأنه أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وحذر فولكر تورك من أن تصاعد الأعمال العدائية في شمال دارفور وكردفان لن يؤديَ إلا إلى تفاقم المخاطر التي تهدد المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني الكارثي في نزاع ألحق بالفعل معاناة لا توصف بالشعب السوداني.

وناشد المفوض السامي جميع من لهم نفوذ على الأطراف التحرك لوقف هذا التصعيد وضمان امتثال الطرفين المتحاربين لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وجدد فولكر تورك دعوته الأطراف المتحاربة إلى ضمان وصول آمن، مستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر إقرار فترات توقف إنساني، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع انتهاكات القانون الدولي ولجمها. وشدد على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة بشكل كامل ومستقل، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

تدهور الأوضاع في شمال دارفور

على صعيد ذي صلة، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في ولاية شمال دارفور يتدهور بسرعة بسبب الصراع المستمر والفيضانات وانهيار الخدمات الأساسية.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في وقت سابق من هذا الأسبوع في تدمير عشرات المنازل في منطقة دار السلام الواقعة جنوب الفاشر، مما أدى إلى نزوح أكثر من 400 شخص. وبحسب ستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، تقيم العائلات النازحة حاليا مع المجتمعات المضيفة التي تعاني هي الأخرى.

وقالت السيدة تريمبليه - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن العنف لا يزال يوقع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، مشيرة إلى التقارير التي تفيد بمقتل خمسة أطفال خلال قصف على الفاشر، حيث يستمر القتال على جبهات متعددة. كما أفادت تقارير بمقتل ستة أشخاص جراء قصف على سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك المنكوب بالمجاعة.

وأوضحت تريمبليه أن الصراع حال دون وصول الناس إلى الغذاء والدواء والرعاية الصحية، مع تضرر أو تدمير العديد من المرافق الصحية. ويعاني مستشفى الفاشر للولادة - وهو المستشفى الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يعمل في المنطقة - من اكتظاظ بالمرضى، ونقص حاد في الموظفين والموارد.

ارتفاع كبير في الأسعار

وفي الأثناء، يتزايد انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد. فوفقا لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفع سعر سلة الغذاء المحلية بنسبة 15% في شهر واحد فقط، لتصبح أكثر من ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا السياق، قالت السيدة تريمبليه: "يدفع موسم الجفاف، الذي يستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر، المزيد من الأسر نحو الجوع، مع اضطرابات السوق ومحدودية الدخل مما يجعل الوصول إلى الغذاء أمرا صعبا بشكل متزايد".

وجددت المتحدة الأممية دعوات الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والوصول دون عوائق عبر الحدود وخطوط الصراع، وزيادة التمويل الدولي للاستجابة لهذه الأزمة المتصاعدة في السودان.

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