سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها

سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
اعلنت حكومة سلوفينيا "الخميس" إجراءات لمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأورد بيان أن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية الى إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
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