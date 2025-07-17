سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها

اعلنت حكومة سلوفينيا "الخميس" إجراءات لمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأورد بيان أن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية الى إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

