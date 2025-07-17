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البيت الأبيض: احتواء التصعيد مستمر في سوريا

البيت الأبيض: احتواء التصعيد مستمر في سوريا

2025-07-17 03:12:40
(MENAFN- Al-Bayan) ">

أبرز البيت الابيض "الخميس" دور الولايات المتحدة في احتواء التصعيد في سوريا مؤكدا أنه "مستمر"، بعد مواجهات في جنوب البلاد خلفت أكثر من 500 قتيل في بضعة أيام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت "ما أن تدخلت الولايات المتحدة في النزاع حتى تمكنا من احتواء التصعيد"، موضحة أن السلطات السورية وافقت "على سحب قواتها التي كانت المواجهات تحصل فيها"، وأن واشنطن تواصل "مراقبة الوضع في شكل مكثف".
واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل اليوم بمحاولة تفكيك سوريا ووعد بحماية الأقلية الدرزية بعد تدخل الولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق هدنة في القتال بين القوات الحكومية والمقاتلين الدروز.

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