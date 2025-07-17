مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام ودائرة الإفتاء العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّع مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، وأمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين.



وتهدف المذكرة إلى تفعيل أوجه العمل المشترك الذي يُعنى بمتابعة وتنسيق المهام ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين بحدود اختصاص كل منهما بموجب القانون، مثل إبداء رأي الدائرة في بعض الاستشارات الخاصة التي تدخل ضمن مهام الهيئة التي تحتاج إلى رأي شرعي متخصص كالمطبوعات، وكذلك بعض المهام التي تقع ضمن اختصاص دائرة الإفتاء من حيث التأشير على المعلومات الدينية غير الصحيحة التي يتم نشرها ليصار إلى متابعتها من قبل الهيئة.