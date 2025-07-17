جرش يحتضن الإبداع في أمسية موسيقية فريدة من نوعها

جرش يحتضن الإبداع في أمسية موسيقية فريدة من نوعها
الأمسية ستُقام يوم 25 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الشمالي، أحد أبرز معالم المهرجان التاريخية.
وتُحيي هذه الليلة فرقة "أوكتاف"، التي تمثل روح الإبداع الأردني، بتقديم عرض موسيقي غني ومتنوع يعكس تمازج الثقافات ويأخذ الحضور في رحلة صوتية لا تُنسى.
سهرة لا تُفوّت لعشاق الفن والموسيقى، ضمن أجواء جرش الساحرة التي تجمع بين عبق التاريخ ونبض المعاصرة.
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