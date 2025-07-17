جرش يحتضن الإبداع في أمسية موسيقية فريدة من نوعها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، يدعوكم المهرجان لحضور أمسية موسيقية استثنائية تجمع بين سحر الأنغام العربية ولمسات التأثيرات الغربية، بأسلوب عصري يأسر الأذان والقلوب.

الأمسية ستُقام يوم 25 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الشمالي، أحد أبرز معالم المهرجان التاريخية.



وتُحيي هذه الليلة فرقة "أوكتاف"، التي تمثل روح الإبداع الأردني، بتقديم عرض موسيقي غني ومتنوع يعكس تمازج الثقافات ويأخذ الحضور في رحلة صوتية لا تُنسى.

سهرة لا تُفوّت لعشاق الفن والموسيقى، ضمن أجواء جرش الساحرة التي تجمع بين عبق التاريخ ونبض المعاصرة.