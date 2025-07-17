نوبلز العقارية تطلق المرحلة الأخيرة للبيع في مدينة الشهد 4

خبرني - أعلنت شركة نوبلز العقارية عن إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مبيعات مشروع مدينة الشهد 4، بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى والثانية بشكل كامل. ويضم المشروع 214 قطعة ، من بينها8 قطع تجارية، فيما تجاوزت نسبة المبيعات (70%) من إجمالي المشروع حتى الآن.

وتُعدّ هذه المرحلة آخر المرحل لعمليات البيع ضمن كومباوند مدينة الشهد 4.وهو عبارة عن أراضٍ سكنية مغلقة، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع مجموعة نوبلز العقارية في جنوب عمّان، ضمن سلسلة "مدن الشهد" التي تشمل مشاريع الشهد 1 و2 و3.

ويتميّز المشروع ببنية تحتية حديثة وشوارع منظمة، بالإضافة إلى حدائق ومنتزهات عائلية، ملاعب رياضية، مركز لياقة بدنية خارجي، ومساحات خضراء واسعة تمنح السكان نمط حياة متوازن. كما أن المدينة محاطة بسور بارتفاع 3 أمتار، ومزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، ما يوفّر أقصى درجات الأمان والخصوصية. وتقع مدينة الشهد 4 في موقع استراتيجي على امتداد تقاطع طريق المطار مع طريق عمّان التنموي ، وتحيط بها مرافق وخدمات رئيسية ما يجعلها وجهة مثالية للسكن والاستثمار.

وتُجسد مدينة الشهد 4 رؤية نوبلز العقارية في تطوير مجتمعات سكنية عصرية تجمع بين جودة التصميم، وتكامل البنية التحتية، والموقع الحيوي، لتلبّي تطلعات العائلات والأفراد الباحثين عن أسلوب حياة فريد وآمن في قلب العاصمة عمّان.