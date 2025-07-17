نوبلز العقارية تطلق المرحلة الأخيرة للبيع في مدينة الشهد 4

نوبلز العقارية تطلق المرحلة الأخيرة للبيع في مدينة الشهد 4
خبرني - أعلنت شركة نوبلز العقارية عن إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مبيعات مشروع مدينة الشهد 4، بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى والثانية بشكل كامل. ويضم المشروع 214 قطعة ، من بينها8 قطع تجارية، فيما تجاوزت نسبة المبيعات (70%) من إجمالي المشروع حتى الآن.
وتُعدّ هذه المرحلة آخر المرحل لعمليات البيع ضمن كومباوند مدينة الشهد 4.وهو عبارة عن أراضٍ سكنية مغلقة، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع مجموعة نوبلز العقارية في جنوب عمّان، ضمن سلسلة "مدن الشهد" التي تشمل مشاريع الشهد 1 و2 و3.
ويتميّز المشروع ببنية تحتية حديثة وشوارع منظمة، بالإضافة إلى حدائق ومنتزهات عائلية، ملاعب رياضية، مركز لياقة بدنية خارجي، ومساحات خضراء واسعة تمنح السكان نمط حياة متوازن. كما أن المدينة محاطة بسور بارتفاع 3 أمتار، ومزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، ما يوفّر أقصى درجات الأمان والخصوصية. وتقع مدينة الشهد 4 في موقع استراتيجي على امتداد تقاطع طريق المطار مع طريق عمّان التنموي ، وتحيط بها مرافق وخدمات رئيسية ما يجعلها وجهة مثالية للسكن والاستثمار.
وتُجسد مدينة الشهد 4 رؤية نوبلز العقارية في تطوير مجتمعات سكنية عصرية تجمع بين جودة التصميم، وتكامل البنية التحتية، والموقع الحيوي، لتلبّي تطلعات العائلات والأفراد الباحثين عن أسلوب حياة فريد وآمن في قلب العاصمة عمّان.
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