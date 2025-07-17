المعدن الأحمر في صلب المواجهة.. كيف أصبح النحاس سلاح ترامب الاقتصادي؟

في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، لم يعد الذهب وحده رمز الثروة أو النفوذ. بل ظهر معدن آخر – أقل بريقًا، لكنه أكثر تأثيرًا – يتصدر المشهد الصناعي والعسكري والتكنولوجي وهو النحاس.

هذا المعدن الأحمر، الذي طالما اعتُبر مكوّنًا أساسيًا في البنى التحتية، بات اليوم عنصرًا استراتيجيًا تتقاطع حوله مصالح الأمن القومي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وثورة السيارات الكهربائية.

من هذا المنطلق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوليو 2025 عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المصهور والمكرر، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية لحماية الأمن القومي" و"إعادة بناء القدرة الصناعية الأمريكية".

القرار لم يكن اقتصاديًا بحتًا، بل حمل أبعادًا سياسية وتجارية عميقة. فمن وجهة نظر ترامب، النحاس لم يعد مجرد مادة خام، بل أصبح "سلاحًا اقتصاديًا" يجب أن يُستخدم للدفاع عن الاستقلال الصناعي الأمريكي، وتقليل التبعية لدول أجنبية – حتى وإن كانت حليفة.

أهمية النحاس

يُعد النحاس من المعادن الإستراتيجية الأساسية في العالم الصناعي، ويُستخدم في:

قطاع الطاقة

يدخل في صناعة كابلات الطاقة، المحولات، أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الصناعات الدفاعية

يُستخدم في إنتاج الذخيرة، الأسلحة المتقدمة، أنظمة التحكم، وأجهزة الاتصالات العسكرية.

صناعة السيارات

السيارة الكهربائية تحتوي على ما يقارب 80 كجم من النحاس، مقارنة بـ 20–30 كجم فقط في السيارات التقليدية.

الاتصالات والتقنية

يستخدم في مراكز البيانات، شبكات الإنترنت والأجهزة الإلكترونية.

الدول المنتجة والمصدّرة للنحاس

النحاس يُنتج ويُصدر من عدد من الدول، من أبرزها:

تشيلي : أكبر منتج عالمي، وتوفر أكثر من 25٪ من الإنتاج العالمي.

بيرو : ثاني أكبر مصدر للنحاس الخام.

الكونغو الديمقراطية : ذات إنتاج مرتفع وخاصةً في الكوبالت والنحاس معًا.

الولايات المتحدة : تملك احتياطيات كبيرة لكنها تستورد حوالي 50٪ من استهلاكها

كندا والمكسيك : من المصدرين الرئيسيين للولايات المتحدة ضمن اتفاقية USMCA.

قرار ترامب وفرض الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 يوليو 2025 عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على واردات النحاس المصهور والمكرر، تبدأ في 1 أغسطس 2025، استنادًا إلى "المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي"

دوافع ترامب لفرض الرسوم:

حماية الأمن القومي:

استند القرار إلى أن الاعتماد على النحاس المستورد، خاصة في الصناعات الدفاعية، يمثل تهديدًا مباشرًا

تحفيز الإنتاج المحلي:

يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع داخلية مثل مشروع Resolution Copper في أريزونا، الذي تأخر لأسباب تنظيمية .

تقليل الاعتماد على الخارج

ترامب أكد أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك السيطرة الكاملة على المعادن الحساسة، دون التعويل على دول أجنبية حتى وإن كانت حليفة .

استمرار لسياسة "أمريكا أولًا"

هذه الرسوم تُعد امتدادًا للنهج الحمائي الذي بدأه ترامب خلال رئاسته الأولى، خاصة على الصلب والألمنيوم

التداعيات الاقتصادية المتوقعة

وبحسب واشنطن بوست فإن التداعيات الاقتصادية المتوقعة سترفع الأسعار في السوق الأمريكية بنسبة 12–13% ، وزيادة تكاليف الإنتاج على الشركات الصناعية، وخاصة في قطاعات مثل السيارات والطاقة والإلكترونيات ، كما ستنشأ مخاوف من التضخم المحلي مع احتمالية تمرير الكلفة إلى المستهلك النهائي.

وستحدث الرسوم توترات تجارية محتملة مع كندا والمكسيك، رغم كونهما شريكين في اتفاقية التجارة الحرة USMCA، حيث ترى الدولتان أن الرسوم تخالف الاتفاقية.

التحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي

وبحسب "واشنطن بوست" فإنه على الرغم امتلاك الولايات المتحدة احتياطيات ضخمة من النحاس، إلا أن بناء المناجم وتشغيل المصاهر يتطلب عدة سنوات من التخطيط والتنفيذ والموافقات البيئية، ما يجعل الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي غير ممكن في المدى القصير.

فرض ترامب رسومًا جمركية على النحاس بنسبة 50٪، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز الصناعة المحلية ، حيث يرى أن النحاس يشكل مادة حيوية للصناعات الدفاعية والطاقة والتقنية، وأنه لا يجوز للولايات المتحدة الاعتماد على الخارج لتأمينها.

لكن في المقابل، قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع الأسعار والتضخم الصناعي، إضافة إلى توترات مع الشركاء التجاريين.