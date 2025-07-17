ترامب يوقف تمويل قطار كاليفورنيا السريع

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء تمويلات فدرالية بمليارات الدولارات كانت مخصصة لمشروع خط قطار سريع بين لوس أنجلس وسان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، وهو مشروع انطلق قبل أكثر من 15 عاما وتأخر مرات عدة.

وكتب الرئيس عبر منصته "تروث سوشال": "لن يُنفق بعد اليوم سنت فدرالي واحد على هذه الخدعة" مضيفا "كان مشروعا سيء التخطيط لا حاجة له، ويشكل هدرا تاما لأموال دافعي الضرائب لكنه انتهى الآن.

"ورغم انطلاق المشروع في العام 2008، لم تبدأ أعمال مدّ السكك إلا في مطلع العام 2025، بعد سلسلة من التأخيرات والمشاكل المالية.

وخلال ولايته الأولى ألغى ترامب التمويلات الفدرالية المخصصة للمشروع،وقد طعنت ولاية كاليفورنيا في هذا القرار قضائيا، إلا أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد تلك التمويلات بعد انتخابه.

وفي أوائل يونيو، هدّدت إدارة ترامب الجديدة بإلغاء تمويلات مخصصة للمشروع بقيمة أربعة مليارات دولار، وذلك بعد صدور تقرير من الهيئة الفيدرالية للسكك الحديد خلص إلى عدم وجود "مسار قابل للتنفيذ" لإتمام الجزء الأول من الخط قبل المهلة النهائية المحددة في العام 2033.

وأكد وزير النقل شون دافي، الأربعاء عبر منصة "إكس"، "نوقف اعتبارا من اليوم التمويل الفدرالي لهذا القطار الذي لا يفضي إلى أي نتيجة.

"وأضاف "ارتفعت تكلفة المشروع من 33 مليار دولار إلى 135 مليار دولار من دون موعد واضح لإتمامه في الأفق.

"وردّ حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في بيان قائلا "كاليفورنيا تدرس جميع الخيارات القانونية الممكنة لمواجهة هذا الإجراء غير القانوني.

"ويُعدّ إلغاء هذه التمويلات ضربة قاسية للمشروع إذ من المتوقع أن يتسبب في مزيد من التأخيرات وزيادة إضافية في التكاليف نتيجة التضخم.

وعلى عكس أوروبا وآسيا، يظل قطاع السكك الحديد محدودا في الولايات المتحدة مع غياب للبُنى التحتية في غالب الأحيان.

وتُعد الخطوط القليلة القائمة حاليا بطيئة ولا تقدم رحلات كثيرة، ورغم ذلك، يُرتقب تدشين أولى خطوط القطارات السريعة في البلاد بحلول العام 2028، على مسار يربط بين لوس أنجلوس ولاس فيغاس، تحضيرا لاستضافة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية