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الإفتاء الفلسطيني يستهجن محاولات الاحتلال إقصاء المسلمين عن إدارة المسجد الإبراهيمي

الإفتاء الفلسطيني يستهجن محاولات الاحتلال إقصاء المسلمين عن إدارة المسجد الإبراهيمي

2025-07-17 07:08:11
(MENAFN- Jordan News Agency)


رام الله 17 تموز (بترا)- استهجن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين محاولات إقصاء المسلمين عن إدارة المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وذلك بعد أن كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن قرار سلطات الاحتلال بسحب الصلاحيات الفلسطينية في إدارة المسجد الإبراهيمي ونقلها إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع.
وأشار المجلس في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذا الأمر يمثل تصعيدا خطيرا في فرض السيادة اليهودية على موقع إسلامي خالص واعتداء صارخا على حضارة المكان ورمزيته الدينية والتاريخية التي تهدف إلى تهويد المعالم الفلسطينية البارزة وفرض سيادة احتلالية غير شرعية على المقدسات الإسلامية في القدس والخليل وغيرها من المدن والمواقع.
وقال، إن سلطات الاحتلال تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية وتحرم المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، مؤكدا أنها بهذه الممارسات تعتدي على الحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية ولا تحترمها وتسير وفقا لخطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين، مطالبا بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المقدسات الفلسطينية وبذل أقصى الجهود العملية لحمايتها ونصرتها بكل الوسائل لمنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذا الأوان على قدم وساق وهي في تزايد مستمر ووصلت إلى مراحل خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها وهي تزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.
ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني إلى إعمار المسجدين الأقصى والإبراهيمي والمساجد بعامة وإحباط العمل على إفراغهما لإفشال مخطط تهويدهما.
--(بترا)
م . ف/ أ أ
17/07/2025 13:26:07

MENAFN17072025000117011021ID1109813343

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