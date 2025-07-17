بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 17 تموز (بترا)- اغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.14 بالمئة الى مستوى 2876 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.9 مليون دينار نتيجة تنفيذ 4048 صفقة.

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة واستقرت أسعار أسهم 28 شركة اخرى.

--(بترا)

ح خ/أ أ

17/07/2025 13:38:40