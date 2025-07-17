بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
عمان 17 تموز (بترا)- اغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.14 بالمئة الى مستوى 2876 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.9 مليون دينار نتيجة تنفيذ 4048 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة واستقرت أسعار أسهم 28 شركة اخرى.
--(بترا)
ح خ/أ أ
17/07/2025 13:38:40
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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع