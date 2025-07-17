44 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تموز (بترا)- ادى 44 محامياً جديداً اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين يحيى أبو عبود.

ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

--(بترا)

ع ح/ اح

17/07/2025 13:52:58





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