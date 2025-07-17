44 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية

44 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية
عمان 17 تموز (بترا)- ادى 44 محامياً جديداً اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين يحيى أبو عبود.
ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
--(بترا)
ع ح/ اح
17/07/2025 13:52:58
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