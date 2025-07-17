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الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم زيارتها الخامسة لسكنات العمال في الفجيرة
(MENAFN- Viola Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يوليو 2025: : نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة، خلال الزيارة، الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كذلك كلاً من السيد محمد الحمادي، والسيدة فاطمة البدواوي، عضوي مجلس أمناء الهيئة، إضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، والسيد عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، والسيد علي الحوسني من إدارة حماية حقوق الانسان، والسيدة لطيفة الحوسني من المركز الإعلامي، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية.
وعقد فريق الهيئة، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن؛ حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.
وقال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن "الهيئة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الخامسة تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة تحفظ كرامتهم، وتعزز من رفاهيتهم".
وأضاف: "الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية على مستوى الدولة، حرصاً منها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق التواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في أوجه الحياة العملية والمعيشية كافة".
وترأس وفد الهيئة، خلال الزيارة، الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كذلك كلاً من السيد محمد الحمادي، والسيدة فاطمة البدواوي، عضوي مجلس أمناء الهيئة، إضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، والسيد عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، والسيد علي الحوسني من إدارة حماية حقوق الانسان، والسيدة لطيفة الحوسني من المركز الإعلامي، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية.
وعقد فريق الهيئة، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن؛ حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.
وقال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن "الهيئة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الخامسة تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة تحفظ كرامتهم، وتعزز من رفاهيتهم".
وأضاف: "الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية على مستوى الدولة، حرصاً منها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق التواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في أوجه الحياة العملية والمعيشية كافة".
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