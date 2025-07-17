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خلال عملية بالمستشفى.. وفاة فنان مصري شعبي معروف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، وفاة المغني الشعبي ضياء عز الدين، خلال عملية قسطرة في القلب.
ونعى "البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية" المغني الراحل ضياء عز الدين، في بيان له نشره عبر حسابه في "فيسبوك".
وجاء في البيان: "ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين، ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته".
وأفادت مصادر مصرية بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل ضياء عز الدين من مسجد السيدة نفيسة الخميس عقب صلاة الظهر.
ويعرف ضياء عز الدين بأنه من فناني "جيل التسعينيات" كما يطلق عليه، وشهدت السنوات الأخيرة غيابه عن الساحة الفنية.
إرم
ونعى "البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية" المغني الراحل ضياء عز الدين، في بيان له نشره عبر حسابه في "فيسبوك".
وجاء في البيان: "ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين، ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته".
وأفادت مصادر مصرية بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل ضياء عز الدين من مسجد السيدة نفيسة الخميس عقب صلاة الظهر.
ويعرف ضياء عز الدين بأنه من فناني "جيل التسعينيات" كما يطلق عليه، وشهدت السنوات الأخيرة غيابه عن الساحة الفنية.
إرم
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