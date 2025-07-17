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خلال عملية بالمستشفى.. وفاة فنان مصري شعبي معروف

خلال عملية بالمستشفى.. وفاة فنان مصري شعبي معروف

2025-07-17 01:07:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، وفاة المغني الشعبي ضياء عز الدين، خلال عملية قسطرة في القلب.
ونعى "البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية" المغني الراحل ضياء عز الدين، في بيان له نشره عبر حسابه في "فيسبوك".
وجاء في البيان: "ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين، ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته".
وأفادت مصادر مصرية بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل ضياء عز الدين من مسجد السيدة نفيسة الخميس عقب صلاة الظهر.
ويعرف ضياء عز الدين بأنه من فناني "جيل التسعينيات" كما يطلق عليه، وشهدت السنوات الأخيرة غيابه عن الساحة الفنية.

إرم

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