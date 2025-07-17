كشف علمي يحل لغزا عمره 400 عام عن الشمس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكّن فريق علمي دولي أخيرًا من كشف النقاب عن السر الذي يجعل البقع الشمسية تحافظ على استقرارها لفترات طويلة.تُعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تحل لغزًا حيّر العلماء منذ أن رصد غاليليو البقع الشمسية لأول مرة عام 1610.وتُعرف هذه البقع الداكنة على سطح الشمس بأنها قد تبقى لأيام أو حتى لأشهر، لكن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من فهم سبب استقرارها طوال هذه الفترات.وفي الدراسة الجديدة، توصل فريق دولي من العلماء، بقيادة معهد فيزياء الشمس في ألمانيا، إلى حل هذا اللغز أخيرًا. ففي دراسة حديثة نُشرت في مجلة "علم الفلك والفيزياء الفلكية"، تمكن الباحثون من فك طلاسم الظاهرة التي حيّرت العلماء لقرون.وقد وجد الفريق أن البقع الشمسية تحافظ على استقرارها بفضل توازن دقيق بين القوى المغناطيسية الهائلة وضغط البلازما الشمسية. ويشبه هذا التوازن إلى حد كبير معادلة رياضية معقدة تمنع البقعة من الانهيار أو التشتت في بيئة الشمس المضطربة.وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يقدم تفسيرًا علميًا دقيقًا لسبب بقاء بعض البقع الشمسية نشطة لأشهر كاملة، بينما تختفي أخرى خلال أيام قليلة فقط.واستخدم الفريق تقنيات رصد متطورة مكنتهم من تحليل الضوء المستقطب القادم من الشمس بدقة غير مسبوقة. وقد طُبّقت هذه التقنية باستخدام التلسكوب الشمسي "غريغور" في ألمانيا، ما سمح بإزالة التشوهات الناتجة عن الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي الحصول على صور واضحة ودقيقة للمجال المغناطيسي الشمسي، كما لو كانت مأخوذة من الفضاء الخارجي.

ويشار إلى أن البقع الشمسية في الواقع مناطق شديدة النشاط على سطح الشمس. ويبلغ قوة المجال المغناطيسي فيها ما يعادل قوة المجال المغناطيسي لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المستخدمة في المستشفيات، لكن على مساحة تزيد عن حجم الأرض بأكملها. والمفارقة أن بقعة شمسية معزولة عن القرص الشمسي ستكون أكثر سطوعا من القمر المكتمل، لكنها تبدو داكنة لأنها أقل حرارة من المناطق المحيطة بها.

وهذا الاكتشاف العلمي لا تقتصر أهميته على الجانب النظري فحسب، بل له تطبيقات عملية مهمة في مجال التنبؤ بالطقس الفضائي. فمع فهم آلية استقرار البقع الشمسية، يمكن للعلماء تطوير نماذج أكثر دقة للتنبؤ بموعد تحول هذه البقع إلى مصادر للعواصف الشمسية الخطيرة التي قد تعطل أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية، بل وتؤثر على شبكات الطاقة الكهربائية على الأرض.

روسيا اليوم