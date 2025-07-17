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قوات الاحتلال تقتحم طوباس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، وادي الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل الثور" في وادي الفارعة بعد تسلل قوات خاصة ومحاصرتها منزلا في المنطقة.
وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل الثور" في وادي الفارعة بعد تسلل قوات خاصة ومحاصرتها منزلا في المنطقة.
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