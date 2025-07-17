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قوات الاحتلال تقتحم طوباس

قوات الاحتلال تقتحم طوباس

2025-07-17 01:07:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، وادي الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل الثور" في وادي الفارعة بعد تسلل قوات خاصة ومحاصرتها منزلا في المنطقة.

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