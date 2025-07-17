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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: كسرى محمد ربيع شويكي (58 عاما) من شارع الصف وسط المدينة، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: كسرى محمد ربيع شويكي (58 عاما) من شارع الصف وسط المدينة، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وفا
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