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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

2025-07-17 01:07:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: كسرى محمد ربيع شويكي (58 عاما) من شارع الصف وسط المدينة، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفا

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