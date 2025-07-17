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أمديست تتعاون مع جورامكو لدعم برنامج وظائف في مجال الطيران

أمديست تتعاون مع جورامكو لدعم برنامج وظائف في مجال الطيران

2025-07-17 01:07:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمديست-الأردن عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إطاراً للتعاون يهدف إلى تمكين الشباب الأردني من خلال التدريب المتخصص والتواصل المباشر مع القطاعات ذات الصلة.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم يوم الخميس الموافق 10 تموز من العام الجاري 2025 في مقر شركة "جورامكو"، من قبل كل من المديرة القُطرية لأمديست، نور الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري.
وبموجب هذه الشراكة، ستقدم أمديست تدريباً شاملاً لـ60 شاباً وشابة، مع التركيز على تعزيز كفاءتهم في أساسيات اللغة الإنجليزية، وتطوير مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم الرقمية. ويأتي هذا التدريب بدعم من شركة بوينغ، فيما يتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب، وهو ما يعكس الالتزام المشترك من كافة الأطراف المعنية تجاه مساندة وتمكين الشباب.
وفي إطار الشراكة، ستقوم "جورامكو" بدور محوري؛ حيث ستكرس خبراتها المهنية والفنية الواسعة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية لدعم برنامج "وظائف في مجال الطيران"، وذلك من خلال مراجعة برامج التدريب التي تقدمها أمديست، فضلاً عن تنظيم جلسات حوارية تجمع المشاركين في البرنامج مع خبراء ومتخصصين في القطاع. وإلى جانب ذلك، تلتزم الشركة بدعم التطور المهني للمشاركين عبر مساعدتهم في اجتياز عملية التوظيف، مع الالتزام بتسهيل وتأمين فرص توظيف مباشرة لخريجي البرنامج ضمن فريق عملها.
وتعليقاً على هذه الشراكة الهامة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في إطار التزامنا بإعداد الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الطيران في الأردن. ومن خلال توحيد جهود أمديست في تمكين وتنمية الشباب، وخبرة جورامكو العميقة وما توفره من فرص عمل حقيقية، فإننا نسهم سوية وبشكل مباشر في تعزيز نمو قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية ورفع سويته في المملكة."
وإلى جانب الأهداف الرئيسية التي تسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيقها، فإنها تمهد الطريق لتوسيع آفاق التعاون بين "جورامكو" وأمديست، بما يتيح للطرفين استكشاف مجالات اهتمام مشترك أخرى، خاصةً في مبادرات المسؤولية المجتمعية وبرامج تطوير القوى العاملة الشاملة.


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