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انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفاض أسعار الذهب عالميا

2025-07-17 01:07:09
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "من المستبعد جدا" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3347.10 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز "انخفض الذهب 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي".


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