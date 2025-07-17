تقرير: 250 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم فينيسيوس

خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن أن سوق الانتقالات الصيفية قد يشهد صفقة مدوية ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

أكدت تقارير إسبانية أن باريس سان جيرمان عاد للتفكير في ضم اللاعب فينيسيوس جونيور.

وأوضحت: "عندما تواصل باريس سان جيرمان مع ريال مدريد بشأن فينيسيوس جونيور في نوفمبر (تشرين الثاني)، كان الرد مدويًا: "مليار أو لا شيء".

وأضافت: "كان رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز مقتنعًا بأن البرازيلي لا يمكن المساس به، لذا رفض حتى الجلوس للتفاوض، وكانت الرسالة واضحة هي اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 في ريال مدريد ليس للبيع، وأنه تحت المجهر، ولكنه ليس كذلك".

وتابعت: "لكن، بعد ثمانية أشهر فقط، تغير كل شيء. واليوم، لم يعد ذلك العرض نفسه، الذي رُفض بازدراء آنذاك، يبدو بعيد المنال في مكاتب فالديبيباس".

وأردفت: "النادي الفرنسي لن يستسلم، خاصة أن رحيل كيليان مبابي لا يزال يُؤلم ملعب بارك دي برانس، ويحتاج باريس إلى رد فعل قوي بنجم جلاكتيكو جديد، قادر على ملء قمصانهم وعناوينهم وعروضهم".

وزادت: "لهذا السبب، عادوا لتقديم عرض رسمي: 250 مليون يورو لفينيسيوس جونيور، إذ أنه مبلغ ضخم، وهو أعلى مبلغ يُدفع للاعب كرة قدم على الإطلاق، في حال إتمام الصفقة، وهو مبلغ لا يستبعد فلورنتينو قبوله حاليًا، ليس فقط بسبب المبلغ، بل أيضًا بسبب الوضع الشخصي والتعاقدي للاعب".

وأكملت: "وصلت علاقة فينيسيوس وريال مدريد إلى أدنى مستوياتها، وتعثرت مفاوضات تجديد عقده، حيث يطالب محيط اللاعب بزيادة في راتبه تفوق راتبه كيليان مبابي، وهو أمر يرفضه فلورنتينو بيريز، فهو يعتقد أن تجاوز سقف رواتب اللاعبين سيكون خطأً استراتيجياً فادحاً".