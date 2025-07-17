ريال مدريد يتخلص من نجم الفريق لتقليص الرواتب
خبرني - ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يستعد للتخلص من أحد أبرز نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أوضحت الصحيفة أن "الملكي" يفكر جديًا في التخلص من ديفيد ألابا هذا الصيف، لتفريغ مكان في قائمة الفريق وخفض الرواتب قبل عقد أي صفقات جديدة.
وأشارت إلى أن اللاعب النمساوي يحصل على راتب سنوي قدره 12.5 مليون يورو، ما يجعله واحد من أعلى اللاعبين أجرًا في ريال مدريد.
وأضافت: "كان ألابا تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة فياريال في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وخضع على إثرها لعملية جراحية".
وتابعت: "رغم عودته المؤقتة للملاعب في بداية عام 2025، إلا أن الإصابات المتكررة أبعدته عن المشاركة، حيث خاض 14 مباراة فقط طوال الموسم الماضي".
وأكملت: "تراجع ترتيب ألابا بين مدافعي ريال مدريد، ليحل بعد أنطونيو روديغر وإيدر ميليتاو ودين هويسين وراؤول أسينسيو".
وكان ريال مدريد قد مع 4 لاعبين حتى الآن، هم دين هويسين وترينت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس وفرانكو ماستانتونو.
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ريال مدريد يتخلص من نجم الفريق لتقليص الرواتب