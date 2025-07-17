غارناتشو في أيدي الشرطة.. ما القصة؟

غارناتشو في أيدي الشرطة.. ما القصة؟
خبرني - ألقت شرطة مدينة مانشستر القبض على الجناح الدولي الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، قبل إلتحاقه بتدريبات نادي مانشستر يونايتد تحضيراً للموسم الجديد.
وأفادت صحيفة DailyMail البريطانية بأن غارناتشو كان يقود سيارة غير خاضعة للضريبة، وبالتالي كانت قيادتها غير قانونية في البلاد.
لكن الضريبة وقيمة الغرامة ليست هي المشكلة الآن بالنسبة للاعب الشاب، فقد تسبب القبض عليه والتحقيق معه في تفويته للحصة التدريبية، وعدم مقابلته لمدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم، قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة التحضيرية الأولى للفريق أمام ليدز يونايتد، الأحد 19 يوليو (تموز) الجاري.
وعقوبة هذه المخالفات هي تسوية محتملة خارج المحكمة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 جنيهاً إسترلينياً، بما يعادل ضعف ونصف مبلغ الضريبة المستحقة.
وإذا لم يفعل غارناتشو شيئاً، فقد يتفاقم الوضع إلى حدّ اعتبارها جريمة جنائية في محكمة الصلح، مع غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني أو خمسة أضعاف مبلغ الضريبة المستحقة.
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