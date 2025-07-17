وزيرة إسبانية تعلق على (ورطة) لامين يامال

خبرني - رفضت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو "استغلال" الأشخاص الأضعف خلال حفل عيد ميلاد لاعب الكرة لامين يامال، مذكرة بأنه هناك "طرق أفضل بكثير للاستمتاع بالحدث".

جاءت تصريحات الوزيرة قبيل افتتاح دورة صيفية تحت شعار (العنف بالإنابة: الوضع الحالي والتحديات) التي تنظمها جامعة كومبلوتينسي في مدريد.

وقالت ريدوندو "أعتقد أن هناك طرق أفضل بكثير للاحتفال ليس من بينها استغلال الأشخاص الأضعف"، في إشارة إلى احتفال لاعب برشلونة الأحد الماضي بعيد ميلاده والذي تضمن فقرة ترفيهية بطلها أشخاص يعانون داء التقزم.

وأشادت المسؤولة بموافقة مجلس الوزراء الثلاثاء على دراسة مشروع قانون في البرلمان ينص على عقوبات تصل إلى غرامات تتراوح بين 600 ألف ومليون يورو، على الاحتفالات التي تتضمن سخرية أو الحط من شأن أشخاص يعانون إعاقة.

وأكدت "إنه تعديل قانوني يضع أولوية لحماية جميع الأقليات وحماية هؤلاء الأشخاص بالتالي".