أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تموز (بترا)- يكون الطقس اليوم الخميس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الجمعة حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.ويستمر الطقس يوم الأحد، صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 17, وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 38 - 22, وفي مناطق السهول 35 - 21, وفي الأغوار الشمالية 41 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28, وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.