أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وغدًا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وغدًا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 17 تموز (بترا)- يكون الطقس اليوم الخميس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الجمعة حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويستمر الطقس يوم الأحد، صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 17, وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 38 - 22, وفي مناطق السهول 35 - 21, وفي الأغوار الشمالية 41 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28, وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الجمعة حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويستمر الطقس يوم الأحد، صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 17, وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 38 - 22, وفي مناطق السهول 35 - 21, وفي الأغوار الشمالية 41 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28, وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"ديزني على الجليد" في دبي 18 سبتمبر
بيوت ودوبيزل: القيمة طويلة الأجل وشفافية التسعير تدعم عقارات دبي
وزيرة إسبانية تعلق على (ورطة) لامين يامال
مكتوم بن محمد يعلن عن إطلاق دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 20272029
خلال عملية بالمستشفى.. وفاة فنان مصري شعبي معروف
ريال مدريد يتخلص من نجم الفريق لتقليص الرواتب