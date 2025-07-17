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الشرع: الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى

الشرع: الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى

2025-07-17 12:06:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى غير منتهية عبر تفكيك وحدة الشعب السوري.
وأضاف خلال كلمة متلفزة بثتها قناة الإخبارية السورية فجر الخميس، أن الكيان الإسرائيلي يستخدم كل الأساليب لزرع النزاعات والصراعات.
وشدد الشرع على أهمية وحدة سوريا، ورفض التقسيم.
وقال الشرع مخاطبا الدروز: "نرفض أي مسعى للتقسيم أو التفتيت وحماية حقوقكم من أولوياتنا".
وتحدث الشرع عن تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بحفظ الأمن في السويداء.
وأكد حرص الدولة على محاسبة كل من تجاوز وأساء للدروز، مؤكدا أنهم بحماية الدولة ومسؤوليتها.
وقال الشرع: "الكيان الإسرائيلي الذي عوّدنا دائماً على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء والنهوض".
وتابع: "هذا الكيان لا يكفّ عن استخدام كلّ الأساليب في زرع النزاعات والصراعات، غافلاً عن حقيقة أن السوريين، بتاريخهم الطويل، رفضوا كلّ انفصال وتقسيم".
وشدد على امتلاك القوة العظيمة لا يعني بالضرورة تحقيق النصر، كما أنّ الانتصار في ساحة معينة لا يضمن النجاح في ساحة أخرى.
وتابع: "قد تكون قادرا على بدء الحرب ولكن ليس من السهل أن تتحكم في نتائجها، فنحن أبناء هذه الأرض، والأقدر على تجاوز كلّ محاولات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تمزيقنا، وأصلب من أن تزعزع عزيمتنا بفتنٍ مفتعلة".
"نحن، أبناءَ سوريا، نعرف جيداً من يحاول جرّنا إلى الحرب، ومن يسعى إلى تقسيمنا، ولن نعطيهم الفرصة بأن يورّطوا شعبنا في حرب يرغبون في إشعالها على أرضنا، حرب لا هدف لها سوى تفتيت وطننا وتشتيت جهودنا نحو الفوضى والدمار، فسوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية، ولا مكانا لتنفيذ أطماع الآخرين على حساب أطفالنا ونسائنا" وفق الشرع.
وقال الشرع إنّ "الدولة السورية هي دولة الجميع، وهي كرامة الوطن وعزته، وهي حلم كلّ سوري في أن يرى وطنه يعيد بناء نفسه من جديد، من خلال هذه الدولة، نتّحد جميعا دون تفرقة، من أجل أن نعيد لسوريا هيبتها، ونضعها في مقدمة الأمم التي تعيش في أمن واستقرار".

MENAFN17072025000208011052ID1109811748

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