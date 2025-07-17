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نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية

2025-07-17 12:06:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.
وقالت، إنه اعتبارا من صباح الخميس، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين 21 تموز.

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