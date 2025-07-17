نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية

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نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.
وقالت، إنه اعتبارا من صباح الخميس، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين 21 تموز.
وقالت، إنه اعتبارا من صباح الخميس، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين 21 تموز.
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