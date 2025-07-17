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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الفحص الفني في الحكومة - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الفحص الفني في الحكومة - أسماء

2025-07-17 12:06:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مؤسسات حكومية عن حاجتها لتعيين وظائف شاغرة اليوم الخميس.

كما دعت دائرة مراقبة الشركات التالية اسماؤهم لاجراء الفحص الفني لوظيفة سائق.

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