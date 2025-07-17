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تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

2025-07-17 12:06:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية إن الطقس الخميس سيكون حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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