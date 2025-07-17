فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

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فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كل من شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع القادم.
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