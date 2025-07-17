ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة ليست من الاقتصادات الكبرى.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "صوت أمريكا الحقيقي": "سننشر رقما واحدا فقط للدول المتبقية (ليست من الاقتصادات الكبرى)، أي ما يقرب من 150 دولة، ومن المرجح أن يكون 10% أو 15%، لم نقرر بعد، إنه أمر بالغ الأهمية".

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد السياسة التجارية، وفرض رسوما جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية متبادلة على الواردات، وكان المعدل الأساسي 10%، ومع ذلك، بعد مرور أسبوع، تم تعليق هذه العملية برمتها، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين.

روسيا اليوم