جامعة الكويت مشاركة مميزة للطالبة المتفوقة أنوار العوضي بالندوة الدولية أوپيك 9 في فيينا

أكدت جامعة الكويت أهمية مشاركة الطالبة الكويتية المتفوقة من قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول بالجامعة أنوار العوضي في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» التي عقدت يومي 9 و10 الجاري بفيينا.

وقالت الجامعة في بيان صحافي إن مشاركة الطالبة العوضي في الندوة التي حملت عنوان «رسم المسارات معا.. مستقبل الطاقة العالمية» جاءت بهدف إثراء خبرتها ومعلوماتها في تحديات الطاقة الحالية خصوصا في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت ان هذه المشاركة من شأنها أيضا تحقيق الاستفادة من خلال الاستماع لآراء خبراء متخصصين في القطاع على مستوى دولي، حيث يواجه العالم تحديا في مجال الطاقة مع توقعات بنمو الطلب بأسرع وتيرة شهدها العالم منذ عقود.

وذكرت أن الفائدة تكمن أيضا في تواصل الطالبة العوضي مع طلبة من دول أخرى مهتمين بالمجال نفسه، لافتة إلى أن هذا النوع من المشاركات له أثر في إبراز دور الهندسة الكيميائية في حل الكثير من المشاكل العالمية وإيجاد حلول لها بمجال الطاقة.

وكانت الندوة الدولية التاسعة لوزراء النفط والطاقة والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة وخبراء ومختصين تضمنت برنامجا مكثفا ضم 3 جلسات وزارية بمشاركة متحدثين لمناقشة عدة محاور.

ومن تلك المحاور الموازنة بين أمن الطاقة وتوسيع الوصول إليها وأهمية تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وطرق تنويع مصادر الطاقة.

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