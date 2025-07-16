جامعة الكويت مشاركة مميزة للطالبة المتفوقة أنوار العوضي بالندوة الدولية أوپيك 9 في فيينا

جامعة الكويت مشاركة مميزة للطالبة المتفوقة أنوار العوضي بالندوة الدولية أوپيك 9 في فيينا
أكدت جامعة الكويت أهمية مشاركة الطالبة الكويتية المتفوقة من قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول بالجامعة أنوار العوضي في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» التي عقدت يومي 9 و10 الجاري بفيينا.
وقالت الجامعة في بيان صحافي إن مشاركة الطالبة العوضي في الندوة التي حملت عنوان «رسم المسارات معا.. مستقبل الطاقة العالمية» جاءت بهدف إثراء خبرتها ومعلوماتها في تحديات الطاقة الحالية خصوصا في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت ان هذه المشاركة من شأنها أيضا تحقيق الاستفادة من خلال الاستماع لآراء خبراء متخصصين في القطاع على مستوى دولي، حيث يواجه العالم تحديا في مجال الطاقة مع توقعات بنمو الطلب بأسرع وتيرة شهدها العالم منذ عقود.
وذكرت أن الفائدة تكمن أيضا في تواصل الطالبة العوضي مع طلبة من دول أخرى مهتمين بالمجال نفسه، لافتة إلى أن هذا النوع من المشاركات له أثر في إبراز دور الهندسة الكيميائية في حل الكثير من المشاكل العالمية وإيجاد حلول لها بمجال الطاقة.
وكانت الندوة الدولية التاسعة لوزراء النفط والطاقة والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة وخبراء ومختصين تضمنت برنامجا مكثفا ضم 3 جلسات وزارية بمشاركة متحدثين لمناقشة عدة محاور.
ومن تلك المحاور الموازنة بين أمن الطاقة وتوسيع الوصول إليها وأهمية تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وطرق تنويع مصادر الطاقة.
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