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الرئيس الأمريكي يوقع قانونا لمكافحة تهريب الفنتانيل

الرئيس الأمريكي يوقع قانونا لمكافحة تهريب الفنتانيل

2025-07-16 11:15:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 7 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء قانونا لمكافحة تهريب الفنتانيل يقول البيت الأبيض إنه "سينقذ الأرواح" وسط تزايد تسليط الضوء على تهريب المخدرات وما يثيره من مشاكل مع المكسيك وكندا إضافة إلى الصين التي تعتبرها واشنطن مصدرا للمخدرات الصناعية.
وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض بمناسبة التوقيع على القانون "مع توقيع قانون (وقف الفنتانيل) فإننا نلحق هزيمة أخرى بمهربي المخدرات المتوحشين والمجرمين والعصابات".
وأضاف "لقد سلم جو بايدن حدودنا لأشرس وأكثر تجار المخدرات شرا ما سمح لعصابات المخدرات الأجنبية ترك بصمة هائلة على الأراضي الأمريكية".
وأشار الى أنه في اليوم الأول لإدارته "أعلنا حربا شاملة على التجار والمهربين والعصابات".
وأكد "أننا اليوم نوجه ضربة قاضية لتجار المخدرات والعصابات الإجرامية ونتخذ خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لكل عائلة تضررت من آفة الفنتانيل بتوقيعنا على قانون (وقف الفنتانيل)".
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن القانون الجديد يفرض قيودا إضافية على المواد المرتبطة بالفنتانيل باعتبارها "تخضع لضوابط تنظيمية وعقوبات إدارية ومدنية وجنائية بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة".
ويصنف القانون تلك المواد على أنها "مادة كيميائية ذات احتمالية عالية لإساءة الاستخدام وليست لها قيمة طبية مقبولة حاليا". (النهاية)

ع س ج / ر ج


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