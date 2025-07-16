الرئيس الأمريكي يوقع قانونا لمكافحة تهريب الفنتانيل

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الرئيس الأمريكي يوقع قانونا لمكافحة تهريب الفنتانيل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 7 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء قانونا لمكافحة تهريب الفنتانيل يقول البيت الأبيض إنه "سينقذ الأرواح" وسط تزايد تسليط الضوء على تهريب المخدرات وما يثيره من مشاكل مع المكسيك وكندا إضافة إلى الصين التي تعتبرها واشنطن مصدرا للمخدرات الصناعية.
وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض بمناسبة التوقيع على القانون "مع توقيع قانون (وقف الفنتانيل) فإننا نلحق هزيمة أخرى بمهربي المخدرات المتوحشين والمجرمين والعصابات".
وأضاف "لقد سلم جو بايدن حدودنا لأشرس وأكثر تجار المخدرات شرا ما سمح لعصابات المخدرات الأجنبية ترك بصمة هائلة على الأراضي الأمريكية".
وأشار الى أنه في اليوم الأول لإدارته "أعلنا حربا شاملة على التجار والمهربين والعصابات".
وأكد "أننا اليوم نوجه ضربة قاضية لتجار المخدرات والعصابات الإجرامية ونتخذ خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لكل عائلة تضررت من آفة الفنتانيل بتوقيعنا على قانون (وقف الفنتانيل)".
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن القانون الجديد يفرض قيودا إضافية على المواد المرتبطة بالفنتانيل باعتبارها "تخضع لضوابط تنظيمية وعقوبات إدارية ومدنية وجنائية بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة".
ويصنف القانون تلك المواد على أنها "مادة كيميائية ذات احتمالية عالية لإساءة الاستخدام وليست لها قيمة طبية مقبولة حاليا". (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض بمناسبة التوقيع على القانون "مع توقيع قانون (وقف الفنتانيل) فإننا نلحق هزيمة أخرى بمهربي المخدرات المتوحشين والمجرمين والعصابات".
وأضاف "لقد سلم جو بايدن حدودنا لأشرس وأكثر تجار المخدرات شرا ما سمح لعصابات المخدرات الأجنبية ترك بصمة هائلة على الأراضي الأمريكية".
وأشار الى أنه في اليوم الأول لإدارته "أعلنا حربا شاملة على التجار والمهربين والعصابات".
وأكد "أننا اليوم نوجه ضربة قاضية لتجار المخدرات والعصابات الإجرامية ونتخذ خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لكل عائلة تضررت من آفة الفنتانيل بتوقيعنا على قانون (وقف الفنتانيل)".
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن القانون الجديد يفرض قيودا إضافية على المواد المرتبطة بالفنتانيل باعتبارها "تخضع لضوابط تنظيمية وعقوبات إدارية ومدنية وجنائية بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة".
ويصنف القانون تلك المواد على أنها "مادة كيميائية ذات احتمالية عالية لإساءة الاستخدام وليست لها قيمة طبية مقبولة حاليا". (النهاية)
ع س ج / ر ج
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