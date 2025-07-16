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وزير الخارجية الإيراني: ندعم سيادة ووحدة الأراضي السورية وسنقف دوما إلى جانب الشعب السوري

وزير الخارجية الإيراني: ندعم سيادة ووحدة الأراضي السورية وسنقف دوما إلى جانب الشعب السوري

2025-07-16 11:15:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 16 - 7 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء دعم بلاده لسيادة ووحدة الأراضي السورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري على خلفية العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وكتب عراقجي عبر منصة (إكس) أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف حدودا ولا يفهم سوى لغة واحدة "وعلى العالم بما فيه المنطقة أن يتحد لإنهاء هذه الاعتداءات المجنونة".
وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة (درعا) جنوبي سوريا فيما نقلت عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية أن شخصا قتل وأصيب 18 آخرون جراء غارات على العاصمة دمشق. (النهاية)

م و / ر ج


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