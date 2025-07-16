وزير الخارجية الإيراني: ندعم سيادة ووحدة الأراضي السورية وسنقف دوما إلى جانب الشعب السوري

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وزير الخارجية الإيراني: ندعم سيادة ووحدة الأراضي السورية وسنقف دوما إلى جانب الشعب السوري
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 16 - 7 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء دعم بلاده لسيادة ووحدة الأراضي السورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري على خلفية العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وكتب عراقجي عبر منصة (إكس) أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف حدودا ولا يفهم سوى لغة واحدة "وعلى العالم بما فيه المنطقة أن يتحد لإنهاء هذه الاعتداءات المجنونة".
وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة (درعا) جنوبي سوريا فيما نقلت عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية أن شخصا قتل وأصيب 18 آخرون جراء غارات على العاصمة دمشق. (النهاية)
م و / ر ج
وكتب عراقجي عبر منصة (إكس) أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف حدودا ولا يفهم سوى لغة واحدة "وعلى العالم بما فيه المنطقة أن يتحد لإنهاء هذه الاعتداءات المجنونة".
وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة (درعا) جنوبي سوريا فيما نقلت عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية أن شخصا قتل وأصيب 18 آخرون جراء غارات على العاصمة دمشق. (النهاية)
م و / ر ج
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