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مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يدين غارات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو إلى تهدئة وحوار شامل

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يدين غارات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو إلى تهدئة وحوار شامل

2025-07-16 11:15:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 16 – 7 (كونا) -- دان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الأربعاء بشدة تصعيد الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية مطالبا بإيقاف فوري لجميع الانتهاكات التي تمس سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وقال بيدرسون في بيان صادر من جنيف إن الاحتلال مطالب بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تفاقم الصراع مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وإيقاف الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية.
وأعرب المبعوث الخاص عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة (السويداء) والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين وسقوط ضحايا من قوات السلطة المؤقتة والجماعات المسلحة المحلية فضلا عن وقوع إصابات ونزوح عدد كبير من السكان.
وفي هذا السياق دعا بيدرسون السلطات الانتقالية في سوريا إلى إجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مؤكدا أن المساءلة ركن أساسي لضمان العدالة وحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة مواصلة بناء أسس التوافق السياسي بين مختلف الأطراف السورية بما يعزز وحدة سوريا ويحمي تنوعها داعيا الجميع إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض العملية السياسية.
كما جدد بيدرسون تأكيده على أهمية إطلاق عملية انتقال سياسي ذات مصداقية ومنظمة وشاملة تستند إلى مبادئ الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015.
وأشار إلى أنه فعل جميع قنوات الاتصال المتاحة لمعالجة الوضع المتدهور مضيفا أن فريقه يواصل العمل ميدانيا في دمشق من خلال التواصل مع مختلف الأطراف.
كما جدد المبعوث الخاص دعوة الأمين العام للسلطات الانتقالية والجهات المعنية المحلية إلى التهدئة الفورية وحماية المدنيين واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار البناء ومنع أي تحريض أو تصعيد إضافي.
وختم المبعوث الخاص بيانه بالتعبير عن أمله في أن تثمر الجهود الجارية عن إيقاف فعلي لإطلاق النار يشمل جميع الأطراف ويؤسس لتهدئة دائمة ومستقرة على الأرض. (النهاية)

أ م خ / ح م ف


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